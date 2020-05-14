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Экономика и Финансы
13 мая 20, 13:19
Когда ждать денег от МВФ?
МВФ
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Даниил Гетманцев прогнозирует получение первого кредитного транша до середины июня.

Деньги от МВФ Украина получит двумя траншами. Первый – в течение 3-4 недель, второй – до конца года. Такой прогноз озвучил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает ИА УНИАН.

- Мы рассчитываем (через) три-четыре недели на $1,75 млрд, и затем до конца года ещё такая же сумма, - заявил Даниил Гетманцев. Парламентарий уточнил, что речь идёт о кредитовании Украины по программе stand-by сроком на 1,5 года на общую сумму $5 млрд.

 А чтобы эта кредитная линия не сорвалась, народным депутатам нужно принять еще как минимум один законопроект, на котом настаивает МВФ. 13 мая во втором чтении Верховная Рада должна утвердить закон о запрете возвращать национализированные банки прежним владельцам. Отметим, чтобы облегчить принятие этого законопроекта, народные избранники даже подкорректировали Регламент Верховной Рады, ограничив возможности народных депутатов вносить поправки в законопроекты. 

Напомним, что МВФ отказались от программы расширенного финансирования Украины и вернулись к программе stand-by, оставив неизменными объёмы финансирования. Поводом для пересмотра программы формально стала пандемия коронавируса. 
kp.ua
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