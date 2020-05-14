Когда ждать денег от МВФ?

Деньги от МВФ Украина получит двумя траншами. Первый – в течение 3-4 недель, второй – до конца года. Такой прогноз озвучил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает ИА УНИАН.

- Мы рассчитываем (через) три-четыре недели на $1,75 млрд, и затем до конца года ещё такая же сумма, - заявил Даниил Гетманцев. Парламентарий уточнил, что речь идёт о кредитовании Украины по программе stand-by сроком на 1,5 года на общую сумму $5 млрд.

А чтобы эта кредитная линия не сорвалась, народным депутатам нужно принять еще как минимум один законопроект, на котом настаивает МВФ. 13 мая во втором чтении Верховная Рада должна утвердить закон о запрете возвращать национализированные банки прежним владельцам. Отметим, чтобы облегчить принятие этого законопроекта, народные избранники даже подкорректировали Регламент Верховной Рады, ограничив возможности народных депутатов вносить поправки в законопроекты.

Напомним, что МВФ отказались от программы расширенного финансирования Украины и вернулись к программе stand-by, оставив неизменными объёмы финансирования. Поводом для пересмотра программы формально стала пандемия коронавируса.