Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине

Европарламент принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 млрд евро предназначены для помощи Украине. Об этом сообщает Укринформ.





Решение принято большинством голосов - 602 из 689.





Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Европейского Совета.





Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу, 15 мая.



