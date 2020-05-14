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Новости
Экономика и Финансы
14 мая 20, 13:10
Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине
Европарламент
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В ЕП решили ускоренно рассмотреть помощь странам-соседям на 3 млрд евро. Почти половину этих денег получит Украина.
Европарламент принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 млрд евро предназначены для помощи Украине. Об этом сообщает Укринформ.

Решение принято большинством голосов - 602 из 689.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Европейского Совета.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу, 15 мая.

Источник: https://finance.liga.net/
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