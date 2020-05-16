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Новости
Экономика и Финансы
16 мая 20, 14:18
Опубликованы условия для возобновления работы вещевых рынков
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Непродовольственные рынки могут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов

Правительство опубликовало постановление, которым разрешило возобновить работу непродовольственных рынков в Украине.

В документе указано, что непродовольственные рынки могут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов, сообщает hromadske.

Согласно постановлению, при открытии такого рынка на нем должны обеспечить:

- масочный режим работников и посетителей;

- дистанционную термометрию на входе;

- недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;

- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

- дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Напомним, президент Владимир Зеленский 14 мая поддержал открытие непродовольственных рынков в Украине.

В тот же день правительство приняло соответствующее решение.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить работу продовольственных рынков, если на них будут соблюдаться меры предосторожности.

В частности, Минздрав решил, что на 20 квадратных метрах рынка может находиться 1 покупатель, а все присутствующие — и продавцы, и покупатели, — будут носить маски.
Delo
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