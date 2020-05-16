Опубликованы условия для возобновления работы вещевых рынков

Правительство опубликовало постановление, которым разрешило возобновить работу непродовольственных рынков в Украине.
В документе указано, что непродовольственные рынки могут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов, сообщает hromadske.
Согласно постановлению, при открытии такого рынка на нем должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Напомним, президент Владимир Зеленский 14 мая поддержал открытие непродовольственных рынков в Украине.
В тот же день правительство приняло соответствующее решение.
Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить работу продовольственных рынков, если на них будут соблюдаться меры предосторожности.
В частности, Минздрав решил, что на 20 квадратных метрах рынка может находиться 1 покупатель, а все присутствующие — и продавцы, и покупатели, — будут носить маски.