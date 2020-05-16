Каким будет курс доллара после карантина?

Глава Нацбанка Яков Смолий считает, что после завершения карантина в Украине национальную валюту не ждет резкое падение. Скорее всего, курс доллара останется довольно стабильным. Об этом он рассказал в интервью "ВВС-Украина".

- Население имело возможность обменять деньги, когда хотелось. Мы не ожидаем, что все побегут покупать доллары. Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций. С другой стороны для нас колебания курса не являются какой-страшилкой, мы умеем с ними справляться. Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 миллиарда долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения. Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы. За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении, - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, банки не применяют штрафы и пеню к своим заемщикам, которые не имеют возможности платить проценты. Также людям дали возможность свободно менять валюту и распоряжаться депозитами.

В мае, считают эксперты, гривну не ждут сильные колебания. С одной стороны, деньги на майские выплаты есть, с другой - низкая деловая активность из-за карантина не стимулирует импортеров к покупке валюты.

Программу многомиллиардного рефинансирования от Нацбанка одни эксперты называют печатным станком, другие – помощью экономике.