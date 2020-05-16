Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.84
USD
26.61
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
16 мая 20, 20:48
Каким будет курс доллара после карантина?
Яков Смолий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Резких колебаний на валютном рынке в Украине не ожидают.

Глава Нацбанка Яков Смолий считает, что после завершения карантина в Украине национальную валюту не ждет резкое падение. Скорее всего, курс доллара останется довольно стабильным. Об этом он рассказал в интервью "ВВС-Украина".

- Население имело возможность обменять деньги, когда хотелось. Мы не ожидаем, что все побегут покупать доллары. Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций. С другой стороны для нас колебания курса не являются какой-страшилкой, мы умеем с ними справляться. Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 миллиарда долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения. Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы. За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении, - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, банки не применяют штрафы и пеню к своим заемщикам, которые не имеют возможности платить проценты. Также людям дали возможность свободно менять валюту и распоряжаться депозитами.

В мае, считают эксперты, гривну не ждут сильные колебания. С одной стороны, деньги на майские выплаты есть, с другой - низкая деловая активность из-за карантина не стимулирует импортеров к покупке валюты.

Программу многомиллиардного рефинансирования от Нацбанка одни эксперты называют печатным станком, другие – помощью экономике.
kp.ua
Ещё по теме:
Учебный год в Украине завершится дистанционно
Путин снимает карантин
В Минздраве назвали контрольные даты по выходу из карантина
Карантин будет до создания лекарства, - Шмыгаль
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Опубликованы условия для возобновления работы вещевых рынков
noimageУкраина вынуждена остановить атомные блоки через 5-10 лет
Лента новостей