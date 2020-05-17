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Экономика и Финансы
17 мая 20, 15:33
МАУ до 1 июля закрыла продажу билетов на международные рейсы
самолет
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Компания "Международные авиалинии Украины" после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.

По его мнению, в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Как сообщал Цензор.НЕТ,12 мая в Министерстве инфраструктуры заявили, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.
censor.net.ua
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