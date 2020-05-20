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Экономика и Финансы
20 мая 20, 10:18
Цены на нефть стабильны. Brent торгуется $35 за баррель
нефть
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Рынок избежал ситуации конца апреля, когда цены на нефть стали отрицательными.
Июльские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent утром 20 мая торговались у отметки $34,91 за баррель.

К 9:09 по Киеву на лондонской бирже ICE Futures стоимость Brent составляет $34,75 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,13% - до $32 за баррель.

Июньский контракт WTI, который истек с завершением предыдущих торгов, 19 мая, подорожал на 2,1% - до $32,5 за баррель. Таким образом, фьючерсный рынок WTI избежал хаоса, случившегося в конце прошлого месяца, когда в последний день торгов майских контрактов цены опустились ниже нуля.

18 мая фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 7,5%, превысив показатель в $35 за баррель - максимум с середины апреля. Фьючерсы на WTI прибавили 10,9% - до $32,6 за баррель, ранее достигнув пика с середины марта.

Цены на нефть в основном росли в течение последних трех недель на фоне массового сокращения добычи крупными нефтедобывающими странами и признаков улучшения спроса.

Как результат, запасы нефти в хранилищах США снижаются, при этом объемы перерабатывающих заводов увеличиваются, что свидетельствует о большем производстве топлива, пишет Reuters.

“Рынки нефти обеспокоены высокими запасами сырой нефти, но вчера июньский контракт WTI истек и плавно перенесен на июль, так как существуют опасения по поводу снижения запасов нефти и улучшения спроса в краткосрочной перспективе”, - сказала агентству Ким Кванграе, аналитик по сырьевым товарам в Samsung Securities в Сеуле.

Источник: https://biz.liga.net/
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