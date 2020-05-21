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Экономика и Финансы
20 мая 20, 20:22
Что будет с ценами на железнодорожные билеты после карантина
поезд
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Мининфраструктуры не даст повысить тарифы Укрзализныце и не рекомендует это делать местным властям.

Билеты на поезда, когда карантин закончится, после возобновления пассажирского сообщения не подорожают. Об этом заявил Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил во время брифинга по результатам заседания Кабинета министров 20 мая.

- Что касается железнодорожных перевозок- повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок, - заявил министр.

Также Владислав Криклий заверил, что не будут повышаться тарифы на проезд в маршрутных городских такси и автобусах. Криклий отметил, что эти тарифы установлены на уровне городов и правительство не рекомендует местным властям их пересматривать, учитывая социальный аспект.

Ранее в УЗ заявляли о планах повышать цены на железнодорожные билеты каждый месяц в 2020 году.

Ранее сообщалось, когда и как в Украине восстановят пассажирское сообщение

В случае, если критерии адаптивного карантина в регионе выполняются, в нем может быть поэтапно восстановлена работа транспорта. Это будет происходить так:

  • с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении
  • с 25 мая - перевозки пассажиров в метро
  • С 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении
  • С 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади
  • Также откроется возможность международных автобусных и железнодорожных перевозок через открытые пункты пропуска.
  • К вопросу открытия украинских аэропортов и регулярных авиаперевозок Кабмин вернется после 15 июня.

Обязательные требования безопасности в транспорте остаются неизменными: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

Критерии адаптивного карантина (которые должны выполняться, чтобы в регионе могли вводить новые этапы ослабления ограничительных мер):

- инцидентность - недельное количество случаев COVID-19, которое должно составлять меньше 12 человек на 100 тысяч населения; 
- загруженность коек в медучреждениях - меньше 50%; 
- количество тестирований методом ПЦР и ИФА - больше 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украина открывает границу с Евросоюзом и Молдовой
kp.ua
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