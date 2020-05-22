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Экономика и Финансы
22 мая 20, 12:47
НБУ обновил правила проверки клиентов для банков
банк,НБУ
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В связи с вступление в силу нового закона о финмониторинге Нацбанк опубликовал требования к банкам и разъяснил правила их выполнения.
Национальный банк утвердил и опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга в связи с введением в действие 28 апреля требований законодательства по вопросам финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новые требования применяются:

для новых клиентов - с даты вступления в силу закона (с 28 апреля);
для существующих клиентов - во время плановой проверки их данных (процедура KYC - "Знай своего клиента").

1. В Нацбанке отмечают, что главное преимущество нового закона - дистанционная идентификация и верификация клиента. 
Для этого используются:

- полноценные модели: BankID НБУ, квалифицированная электронная подпись (КЭП), видеотрансляция;
- упрощенные модели: BankID НБУ; КЭП; платеж с собственного счета на отдельный счет банка; считывание данных с чипа биометрического документа (паспорта или паспорта в формате ID-карты); верификация данных из бюро кредитных историй.

На практике работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы:

для паспортов нового образца (биометрический паспорт или ID-карта) - в банке дистанционно считывают данные с чипа и проверяют соответствие лица. Другой способ - визуальная оценка документа, защитных элементов и логическая проверка данных;

для паспортов старого образца - в банке визуально оценивают документ, проверяют соответствие лица и проводят дополнительную проверку с помощью: BankID НБУ, КЭП, дополнительных документов, сверки данных с информацией из бюро кредитных историй.

2. Нацбанк обновил требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев. Ранее банки для этого использовали в основном только информацию из Единого реестра юридических лиц, физических лиц. Теперь они должны использовать информацию и из других источников.

3. Обновлены и подходы в работе с политически значимыми лицами, членами их семей и связанных лиц (PEPs).

При обслуживании PEPs из категории национальных публичных деятелей необходимо применить риск-ориентированный подход. Степень рисковости зависит от должности лица, размера и вида банковских услуг и продуктов, которые он получает. Например, при обслуживании PEPs в рамках зарплатного проекта от банка не требуется классифицировать клиента как высокорискового. Однако банки обязательно должны относить PEPs с категории иностранных и международных общественных деятелей к категории высокорисковых, как и раньше, предупреждают в НБУ.

4. Установлен перечень мероприятий, который касается иностранных финансовых учреждений – корреспондентов. Теперь к таким банкам, устанавливающим корреспондентские отношения с украинскими банками в Украине, определены такие же требования, как и международными банками к украинским банкам. В НБУ уточняют, что перечень мероприятий детализирован, а украинские стандарты соответствуют международным требованиям.

5. Детализированные правила перевода средств. Они касаются исключительно технологической процедуры и применения риск-ориентированного подхода при мониторинге денежных переводов.

6. Введена процедура информирования о нарушении финмониторинга (whistle-blowing). НБУ ввел международную практику: банки должны создать анонимные каналы информирования о нарушениях. Процедурой может воспользоваться любой работник, обнаруживший нарушение, и сообщить об этом ответственному работнику банка по финмониторинге или руководителю банка. Этим каналом могут воспользоваться как работники банков, так и третьи лица.

Среди других концептуальных изменений нового Положения в НБУ выделяют:

- три модели определения ответственного за финмониторинг работника;
- порядок замораживания / размораживания активов лиц из списка террористов;
- базовый перечень критериев риска и индикаторов подозрительности финансовых операций;
- инструмент возложения: банки смогут использовать результаты идентификации и верификации от обязанных третьих лиц и поручать эту функцию агентам;
- определены признаки ненадлежащей системы управления рисками банка.

Положение "Об осуществлении банками финансового мониторинга" утверждено постановлением НБУ от 19 мая № 65, которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Источник: https://finance.liga.net/
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