НБУ обновил правила проверки клиентов для банков

Национальный банк утвердил и опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга в связи с введением в действие 28 апреля требований законодательства по вопросам финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.





Новые требования применяются:





для новых клиентов - с даты вступления в силу закона (с 28 апреля);

для существующих клиентов - во время плановой проверки их данных (процедура KYC - "Знай своего клиента").





1. В Нацбанке отмечают, что главное преимущество нового закона - дистанционная идентификация и верификация клиента.

Для этого используются:





- полноценные модели: BankID НБУ, квалифицированная электронная подпись (КЭП), видеотрансляция;

- упрощенные модели: BankID НБУ; КЭП; платеж с собственного счета на отдельный счет банка; считывание данных с чипа биометрического документа (паспорта или паспорта в формате ID-карты); верификация данных из бюро кредитных историй.





На практике работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы:





для паспортов нового образца (биометрический паспорт или ID-карта) - в банке дистанционно считывают данные с чипа и проверяют соответствие лица. Другой способ - визуальная оценка документа, защитных элементов и логическая проверка данных;





для паспортов старого образца - в банке визуально оценивают документ, проверяют соответствие лица и проводят дополнительную проверку с помощью: BankID НБУ, КЭП, дополнительных документов, сверки данных с информацией из бюро кредитных историй.





2. Нацбанк обновил требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев. Ранее банки для этого использовали в основном только информацию из Единого реестра юридических лиц, физических лиц. Теперь они должны использовать информацию и из других источников.





3. Обновлены и подходы в работе с политически значимыми лицами, членами их семей и связанных лиц (PEPs).





При обслуживании PEPs из категории национальных публичных деятелей необходимо применить риск-ориентированный подход. Степень рисковости зависит от должности лица, размера и вида банковских услуг и продуктов, которые он получает. Например, при обслуживании PEPs в рамках зарплатного проекта от банка не требуется классифицировать клиента как высокорискового. Однако банки обязательно должны относить PEPs с категории иностранных и международных общественных деятелей к категории высокорисковых, как и раньше, предупреждают в НБУ.





4. Установлен перечень мероприятий, который касается иностранных финансовых учреждений – корреспондентов. Теперь к таким банкам, устанавливающим корреспондентские отношения с украинскими банками в Украине, определены такие же требования, как и международными банками к украинским банкам. В НБУ уточняют, что перечень мероприятий детализирован, а украинские стандарты соответствуют международным требованиям.





5. Детализированные правила перевода средств. Они касаются исключительно технологической процедуры и применения риск-ориентированного подхода при мониторинге денежных переводов.





6. Введена процедура информирования о нарушении финмониторинга (whistle-blowing). НБУ ввел международную практику: банки должны создать анонимные каналы информирования о нарушениях. Процедурой может воспользоваться любой работник, обнаруживший нарушение, и сообщить об этом ответственному работнику банка по финмониторинге или руководителю банка. Этим каналом могут воспользоваться как работники банков, так и третьи лица.





Среди других концептуальных изменений нового Положения в НБУ выделяют:





- три модели определения ответственного за финмониторинг работника;

- порядок замораживания / размораживания активов лиц из списка террористов;

- базовый перечень критериев риска и индикаторов подозрительности финансовых операций;

- инструмент возложения: банки смогут использовать результаты идентификации и верификации от обязанных третьих лиц и поручать эту функцию агентам;

- определены признаки ненадлежащей системы управления рисками банка.





Положение "Об осуществлении банками финансового мониторинга" утверждено постановлением НБУ от 19 мая № 65, которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.



