Нацбанк изменил требования к работе лизинговых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования небанковского лизинга", которая является последним из шести запланированных секторальных документов, в которых Нацбанк как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в регулировании.

Как отмечает пресс-служба НБУ, в развитых странах услугой финансового лизинга активно пользуются население и бизнес как альтернативой банковскому кредитованию, однако в Украине рынок финансового лизинга рос последние несколько лет и до сих пор остается достаточно небольшим.

По информации регулятора, главной целью нового регулирования, предложенного в Белой книге, станет содействие развитию рынку финансового лизинга на принципах прозрачности, соблюдения прав и интересов клиентов.

Для этого предусматриваются следующие ключевые изменения. Во-первых, будут унифицированы требования к лизингодателям, работающим в форме финансовых компаний или в форме юридических лиц с лицензией на финансовый лизинг.

"Хотя услуги они оказывают одинаковое, пока требования к ним разные. Национальный банк установит единые требования и для предоставления услуги финансового лизинга требовать от лизингодателя получения лицензии на осуществление деятельности финансовой компании. Лизингодатели, которые уже сейчас существуют на рынке, будут переоформлены в статус финансовых компаний с соответствующим видом лицензии автоматически. Как и раньше, кроме предоставления финансовых услуг лизингодатели смогут заниматься также другой хозяйственной деятельностью, в том числе оперативным лизингом. Хотя, в целом к ​​лизинговым компаниям будут применяться упрощенные требования как к сегменту финансового рынка без повышенного риска, который не привлекает средства населения, к таким компаниям будут сохранены требования по объему капитала", — говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, сто лизинговые компании должны поддерживать собственный капитал на уровне 3 млн грн в случае предоставления только услуг по финансовому лизингу, или 5 млн грн, если лизинговая компания планирует предоставлять две или более финансовых услуг.

"Во-вторых, будет четко урегулированы и расширены источники финансирования финансовых компаний, ведь ограниченность в возможностях привлечения финансирования является одной из ключевых препятствий для развития рынка. Лизингодатели смогут, среди других, привлекать средства в аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, в том числе от физических и юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Также будет четко урегулирована возможность привлечения средств путем выпуска долговых ценных бумаг. В-третьих, будут повышены требования к прозрачности компаний и составлению и раскрытию отчетности. Развитие этого рынка возможен только при условии доверия кредиторов и клиентов, осведомленности населения и бизнеса и обеспечения соблюдения прав всех сторон", — сообщили в НБУ.

Информативная отчетность, составленная по международным стандартам и проверенная независимым внешним аудитом, должна стать основной формой подтверждения финансового состояния компании перед ее контрагентами и кредиторами.

"Это также будет способствовать упрощению и удешевлению привлечения финансирования лизинговыми компаниями. Национальный банк готов поддерживать законодательные и правительственные инициативы, а также инициативы самих лизинговых компаний по совершенствованию налогового регулирования, предоставление налоговых и других стимулов для развития рынка лизинга в Украине. Графики приведения деятельности лизинговых компаний в соответствие с новыми требованиями будут определены с учетом объективных сроков и возможностей участников рынка лизинга выполнить эти требования", — подытожили в Нацбанке.

Напомним, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее.