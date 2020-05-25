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Новости
Экономика и Финансы
24 мая 20, 20:27
Обнародовано ТОП-5 крупнейших должников по выплате зарплаты
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Возглавляет список должников ОАО "Сумское НПО", которое задолжало работникам 143,1 млн грн

В органах Государственной исполнительной службы находится 22,9 тысяч исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 879,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

По информации Минюста, возглавляет список должников ОАО "Сумское НПО", которое задолжало 3 181 работнику 143,1 млн грн. Продажа имущества предприятия для погашения задолженности назначен на июнь 2020 года.

Второе место рейтинга занимает ОАО "Футбольный клуб "Металлист"" (Харьковская область). ФК находится в процедуре банкротства с 2017 года. По состоянию на 18 мая, задолженность перед 34 работниками составляет 117,4 млн грн.

На третьем месте рейтинга Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, 2 тысячи 739 работника которого должны получить 74,3 млн грн.

Предприятие, входящее в Концерн "Укроборонпром", находится в процедуре банкротства с 2015 года.

Четвертое место занимает ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская область) с долгом 26,8 млн грн в пользу 820 работников. Реализация имущества предприятия уже началась.

Пятое место занял ЗАО "Азовобщемаш" (Донецкая область) с долгом 25,5 млн грн в пользу 681 работника. С 2016 года предприятие находится в процедуре банкротства.

Напомним, в начале марта вмешательства президента Владимира Зеленского шахтерам государственных предприятий было перечислено 653 млн грн для погашения долгов по зарплате.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины.
Delo
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