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Новости
Экономика и Финансы
25 мая 20, 13:27
Законопроект 1210 подписан: плюсы и минусы закона
Зеленский, Ермак
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Власть хвалит, а бизнес и эксперты ругают спорный законопроект, который усиливает полномочия налоговиков.

Скандальный законопроект 1210 был принят еще 16 января 2020 года, но больше четырех месяцев он лежал у президента на столе в ожидании подписи. Бизнес все это время выступал против подписания этого документа, но ради получения кредита от МВФ Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Самое интересное, что окончательно варианта этого закона никто пока не видел. Поэтому, эксперты и бизнес-сообщество ориентируется на тот вариант, который есть на сайте парламента.

Позиция Зеленского

Вместо того, чтобы ограничиться коротким сообщением, что президент подписал законопроект 1210, и этот документ вступит в силу в ближайшее время, пресс-служба главы государства сообщила, что Зеленский обратился к правительству с рядом предложений, как доработать этот закон. Выглядит, это как понимание, что документ сырой и имеет много нестыковок, но выхода у руководства страны не было – сильно хочется кредит мвф на 5 миллиардов получить.

"В письме к премьер-министру Денису Шмыгалю глава государства предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определить четкие и понятные правила налогообложения КИК, а также предоставить налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19)", - говорится в сообщении на сайте президента.

По мнению президента, также должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

Правительство обязано обеспечить защиту данных и информации из отчетности резидентов Украины относительно доходов за пределами страны, а также данных от компетентных органов иностранных государств, указано в сообщении.

Помимо этого, кабмин обязан подготовить предложения по усовершенствованию и упрощению администрирования налогов и сборов, четкости правил налогообложения и унифицировать терминологию. Соответствующий законопроект должен быть внесен в парламент к концу этого года.

Позиция бизнеса

Из-за того, что законопроект 1210 – это документ на почти 600 страниц, то и претензий к нему много. Хотя стоит отметить, что и положительные моменты в нем имеются.

- Проект содержит ряд положительных норм способствующие деофшоризации экономики и ряд улучшений в администрировании, вводит международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли, - говорит специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетьман. - В то же время в нем есть и ряд рисковых норм, требующих доработки, как можно быстрее.

По его словам, это нормы о статусе, налогообложении и проверках постоянных представительств - создают предпосылки для "охоты" налоговиков на незарегистрированные ЧП в форме обособленных подразделений, что может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Так же он обращает внимание на введение для иностранных компаний термина "место эффективного управления", что позволяет признавать их налогоплательщиками - резидентами, также провоцировать споры, что не будет способствовать улучшению инвестиционного климата.

- Механизм корректировки финансового результата на основе распространенного толкования концепции "разумной экономической причины (деловой цели)" - новая налоговая разница, потенциально может создать споры с контролирующими органами по вопросу правомерности расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют так называемой "деловой цели", - продолжает Олег Гетьман. – Налоговикам предоставляются широкие возможности по трактовка по своему усмотрению операций и действий налогоплательщика. Что влечет значительное (от 25 % до 200%) увеличение суммы штрафов.

Соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин оценивает потери ВВП от введения этого хзакона на уровне 1%.

- Может произойти сворачивание офисов айтишных компаний с украинскими резидентами из-за того, что включаются нормы двойного налогообложения, - говоритАмелин. - Если Ваша иностранная (например, Эстонская) компания получала прибыль и заплатила налоги в другой юрисдикции, то ее украинский владелец обязан еще раз заплатите 18% с полученной прибыли.

Также, по его словам, произойдет ужесточение условий ведения бизнеса в сравнении с другими юрисдикциями.

- Возрастают риски неправомерной корректировки налоговиками вашего финансивого результата, - продолжает Амелин. – Вот цитата из документа: "финановый результат для налогообложения увеличивается на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют деловой цели." Вы готовы к такой субъективной оценке украинских чиновников?

По словам эксперта, после вступления закона в силу появится дискриминация иностранных инвесторов, курсовые разницы которых станут базой налогообложения. В то же время закон исключает персональную ответственность налоговика, который "кошмарит" украинский бизнес.

- Вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным, - говорит Амелин.

Юрист Виталий Наконечный обращает внимание на то, что кроме всего вышеперечисленного, закон еще и усложнит процедуры администрирования налогов, а также увеличит расходы налогоплательщиков.

Покажите документ!

В свою очередь представители крупного бизнеса говорят о том, что хотят изучить ту редакцию документа, которая была принята в парламент и которую подписал президент. Ведь с 16 января этот документ никто таки не видел.

- Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) ожидает обнародования текста закона, чтобы иметь возможность ознакомиться с важными для бизнеса изменениями, судьба которых оставалась неопределенной около пяти месяцев после принятия закона, - заявили в ЕБА.

Так же в ЕБА говорят о том, что главной проблемой закона может стать слишком короткий срок, за который бизнесу и проверяющим органам нужно будет разобраться во всех изменения налогового законодательства, которые вводит данный документ.

Эксперты говорят, что на национальную валюту сейчас давит повышенный спрос со стороны нерезидентов.
kp.ua
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