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Экономика и Финансы
25 мая 20, 14:29
Суд разблокировал назначение нового директора Центрэнерго
Центрэнерго
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Несмотря на сообщения о минировании суда и Фонда госимущества, суд принял решение о замене руководства Центрэнерго.
Сегодня, 25 мая, Шестой апелляционный суд Киева разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В Фонде отмечают, что решение было принято несмотря на сообщения о том, что здания суда и ФГИУ заминированы.

В ФГИУ связывают это с рассмотрением в суде дела о замене руководства Центрэнерго и называют минирование "активной террористической деятельностью".

"Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора Центрэнерго. Терроризм не сработал", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.liga.net/
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