Суд разблокировал назначение нового директора Центрэнерго

Сегодня, 25 мая, Шестой апелляционный суд Киева разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).





В Фонде отмечают, что решение было принято несмотря на сообщения о том, что здания суда и ФГИУ заминированы.





В ФГИУ связывают это с рассмотрением в суде дела о замене руководства Центрэнерго и называют минирование "активной террористической деятельностью".





"Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора Центрэнерго. Терроризм не сработал", - говорится в сообщении.



