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Экономика и Финансы
25 мая 20, 14:36
За апрель депозиты населения увеличились на 4 млрд грн
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Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда выросла до 524 млрд грн.
Общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) за апрель выросла на 4,09 млрд грн и по состоянию на 1 мая 2020 составила 524,33 млрд грн, сообщает пресс-служба Фонда.

Большая часть вкладов физлиц на начало мая 2020-го была в национальной валюте - 302,47 млрд грн. Вклады в иностранной валюте (в гривневом эквиваленте) составляют 221,86 млрд грн.

Гарантиями ФГВФЛ (до 200 000 грн) полностью покрываются средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда на 219,44 млрд грн, что составляет 41,9% от общей суммы вкладов.

Доля ФОПов среди вкладчиков составляет 3%, они держат в банках 32,7 млрд грн (6,2% от общей суммы).

Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 мая 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования есть 74 банки.

Источник: https://finance.liga.net/
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