Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.73
USD
26.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
27 мая 20, 11:58
Падение ВВП Украины во втором квартале составит 10%
график
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Быстрому восстановлению экономики будут препятствовать потеря доходов в сочетании с осторожным поведением на фоне угрозы "второй волны" коронавируса.
Падение внутреннего валового продукта (ВВП) во втором квартале года составит 10% г/г. Об этом говорится в исследовании группы ICU.

По оценкам экспертов, основанным на данных Госстата, падение ВВП усилилось до 12% год к году в апреле с 4,5% в марте. Пассажирские перевозки практически остановились, усилилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте, только сельское хозяйство осталось устойчивым к кризисным явлениям.

"И если в марте падение еще можно было назвать умеренным, апрель, скорее всего, показал нам дно кризиса (конечно, если не придется снова усиливать карантин)", - считают в ICU.

По прогнозам компании, в ближайшее время экономика продолжит сокращаться, но уже не из-за ограничений, которые постепенно снимают, а из-за подавленного спроса.

"Потерянные доходы последних месяцев, боязнь второй волны карантина и слабая поддержка со стороны государства будут портить покупательские настроения и тормозить экономическое восстановление", - отмечают эксперты.

Источник: https://finance.liga.net/
Ещё по теме:
Польша обвинила Германию в недостаточной поддержке НАТО
ТОП-10 крупнейших получателей возмещения НДС в 2019 году
Новосад объяснила свое высказывание о зарплате в 36 тыс. грн
Зарплату президента, премьера и спикера привяжут к росту ВВП
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Падение курса гривны продолжается: данные на 27 мая 2020
Лента новостей