Падение ВВП Украины во втором квартале составит 10%

Падение внутреннего валового продукта (ВВП) во втором квартале года составит 10% г/г. Об этом говорится в исследовании группы ICU.





По оценкам экспертов, основанным на данных Госстата, падение ВВП усилилось до 12% год к году в апреле с 4,5% в марте. Пассажирские перевозки практически остановились, усилилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте, только сельское хозяйство осталось устойчивым к кризисным явлениям.





"И если в марте падение еще можно было назвать умеренным, апрель, скорее всего, показал нам дно кризиса (конечно, если не придется снова усиливать карантин)", - считают в ICU.





По прогнозам компании, в ближайшее время экономика продолжит сокращаться, но уже не из-за ограничений, которые постепенно снимают, а из-за подавленного спроса.





"Потерянные доходы последних месяцев, боязнь второй волны карантина и слабая поддержка со стороны государства будут портить покупательские настроения и тормозить экономическое восстановление", - отмечают эксперты.



