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Экономика и Финансы
27 мая 20, 18:41
Испытания ракетного комплекса "Нептун" на Одесчине. ФОТО
Нептун
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На государственном испытательном полигоне "Алиби" в Одесской области 27 мая прошел очередной этап испытаний отечественного комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун".
На государственном испытательном полигоне "Алиби" на Одесчине 27 мая прошел очередной этап испытаний отечественного комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун".

Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы корабля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал корреспондента АрмияInform Виталия Панчишина. Государственным испытаний привлечена авиация и корабли и катера ВМС ВС Украины.

Издание напоминает, что ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

По информации Генерального штаба ВСУ, после принятия на вооружение комплекс будут поставлять в Военно-Морским силам ВСУ. Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Первая - это мобильные береговые комплексы, которые тестируют сейчас, вторая - ракетные катера и корветы, третья платформа - авиационные комплексы.


Фото: armyinform.com.ua
censor.net.ua
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