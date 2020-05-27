Новые зарплаты госслужащих: оклад больше, премия меньше

На заседании правительства 27 мая министры проголосовали за новую концепцию системы оплаты труда госслужащих. Основная ее философия: лучше работаешь - на более высокую зарплату можешь претендовать.

- Конечно же, я предложу в первую очередь поднять производительность труда чиновников государственного уровня и следом сразу же поднимать заработную плату до рыночного уровня. Сначала производительность, а потом зарплата, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам первого заместителя председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Владимира Куприя, при разработке концепции ставилась цель - достичь состояния, когда зарплата прозрачная, понятная и предсказуемая для общества и для каждого государственного служащего и кандидата, который претендует на должность в госслужбе. Реформа включает три элемента.

- Первый касается реформирования самой структуры заработной платы, то есть задача - упростить ее и уменьшить количество составляющих. Второе - достижение принципа 70 на 30, то есть увеличить долю должностного оклада до 70% в структуре заработной платы для государственных служащих, ну и ввести критерии для премий, привязав их к конкретным результатам работы. Третье - совершенствование схемы формирования должностных окладов на основе каталога типовых должностей с соответствующим коэффициентом групп. Речь идет об усовершенствовании системы размера выплаты за выслугу лет, ограничении по результатам ежегодного оценивания до 100%, - сказал Куприй.

В свою очередь, министр Кабмина Олег Немчинов обозначил, что утвержденная концепция "имеет целью привлечение большего количества граждан на работу в государственные органы, финансовая мотивация работать в которых становится более интересной, а государственная служба - престижной".