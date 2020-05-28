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Новости
Экономика и Финансы
28 мая 20, 10:11
В Украине появилось ведомство с проверочными полномочиями
строительство
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Государственная инспекция градостроительства заработает вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Кабинет министров создал Государственную инспекцию градостроительства вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции, ликвидированной ранее по указанию президента Владимира Зеленского. Об этом в среду, 27 мая, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
 
По его словам, правительство 27 мая на своем заседании приняло постановление Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора.
 
"Оно позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия", - сказал министр.
 
Он уточнил, что Государственная инспекция градостроительства начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%.
 
Напомним, Президент Владимир Зеленский на выездном заседании Кабмина в пятницу, 13 марта, анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Korrespondent
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