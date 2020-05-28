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Новости
Экономика и Финансы
28 мая 20, 11:15
Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на $350 млн
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Деньги пойдут на восстановление экономики.
Кабинет министров одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн. Распоряжение №570-р от 25 мая обнародовано на сайте Кабмина.

В апреле президент Владимир Зеленский уполномочил министров финансов и здравоохранения подписать соглашения с МБРР на общую сумму $285 млн. Из них, займ на $150 - на модернизацию системы соцподдержки населения (в том числе $50 млн на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса). А также $135 млн - на проект проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Источник: https://finance.liga.net/
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