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Экономика и Финансы
28 мая 20, 16:55
Утверждены перспективные планы для всех областей – Зеленский
Зеленский
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Объединенные территориальные громады получат новый уровень прав и возможностей, утверждает президент.
Объединенные территориальные громады получат новый уровень прав и возможностей, утверждает президент.

Правительство утвердило перспективные планы для всех областей Украины, в том числе и для неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 28 мая.

Президент отметил, что с формированием территориальных громад уменьшится влияние центральной власти на распоряжение средствами. Местные жители смогут внутри собственной громады выбирать, что развивать, где строить школу или детский сад, а также получат новый уровень прав и возможностей.

"Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах – там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", – подчеркнул Зеленский.

Указано, что перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. При этом неподконтрольные территории Донбасса попадают в план.

Напомним, в январе Владимир Зеленский принял решение отозвать законопроект о децентрализации №2598 и отправить его на доработку. Он поступи так после обсуждения закона с руководством парламентской фракции Слуга народа.
Korrespondent
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