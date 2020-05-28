Утверждены перспективные планы для всех областей – Зеленский

Правительство утвердило перспективные планы для всех областей Украины, в том числе и для неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 28 мая.

Президент отметил, что с формированием территориальных громад уменьшится влияние центральной власти на распоряжение средствами. Местные жители смогут внутри собственной громады выбирать, что развивать, где строить школу или детский сад, а также получат новый уровень прав и возможностей.





"Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах – там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", – подчеркнул Зеленский.





Указано, что перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. При этом неподконтрольные территории Донбасса попадают в план.





Напомним, в январе Владимир Зеленский принял решение отозвать законопроект о децентрализации №2598 и отправить его на доработку. Он поступи так после обсуждения закона с руководством парламентской фракции Слуга народа.



