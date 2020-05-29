Украина погасила очередной долг на $1 млрд

Министерство финансов Украины 28 мая погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд, сообщает пресс-служба Минфина.





Выпуск этих ОВГЗ осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.





В Минфине уточняют, что это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых. Первый погашен в мае 2019 года. ОВГЗ, выпущенные в 2016 году, погасят в сентябре 2021 года.





"Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, предоставили существенную поддержку государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине", - сказал Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.





В министерстве напоминают, что по итогам 2019 года уровень госдолга к ВВП снизился до 44,3%.



