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Экономика и Финансы
1 июня 20, 09:39
Шмыгаль уточнил объемы и сроки предоставления траншей МВФ
Денис Шмыгаль
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По словам премьер-министра, кредит на $5 млрд по программе stand-by МВФ разделит на три транша
Украина завершила переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении помощи в размере $5 млрд по программе stand-by. В этом году ожидается два транша. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Премьер напомнил, что новая программа сотрудничества с МВФ рассчитана на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в $5 млрд сроком на пять лет. Подписание договора ожидается 5 июня.

"Это кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит $1,9 млрд, на осень мы ожидаем - $1,6 млрд, в следующем году - $1,5 млрд", - уточнил премьер.

По словам Шмыгаля, программа сотрудничества с МВФ даст Украине возможность двигаться вперед в отношениях с международными партнерами.

Источник: https://finance.liga.net/
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