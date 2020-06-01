Шмыгаль уточнил объемы и сроки предоставления траншей МВФ

Украина завершила переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении помощи в размере $5 млрд по программе stand-by. В этом году ожидается два транша. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров.





Премьер напомнил, что новая программа сотрудничества с МВФ рассчитана на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в $5 млрд сроком на пять лет. Подписание договора ожидается 5 июня.





"Это кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит $1,9 млрд, на осень мы ожидаем - $1,6 млрд, в следующем году - $1,5 млрд", - уточнил премьер.





По словам Шмыгаля, программа сотрудничества с МВФ даст Украине возможность двигаться вперед в отношениях с международными партнерами.



