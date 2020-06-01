Кабмин принял ряд решений по защите детей

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что сегодня Украина и весь мир отмечают день защиты детей.

Он сообщил, что 27 инициатив, которые рассматривает сегодня правительство, посвященные защите детей по следующим основным направлениям.

"Первое. Усиление безопасности детей, защита от жестокого обращения. Например, предлагается усилить ответственность за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей. Это недопустимо, чтобы ребенок мог купить электронную сигарету в любом ларьке. Это толерантность к негативным привычкам", - сказал он.

Второе направление - улучшение системы ухода и воспитания детей. "В этом направлении главный акцент - сделать все возможное, чтобы дети воспитывались в семьях, а не в интернатах", - отметил он.

Шмыгаль инициировал решение правительства, призванные улучшить условия для воспитания детей, оставшихся без родителей, в том числе и детей с инвалидностью.

Кроме того, премьер подчеркнул, что правительство принимает решение по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Такие дети имеют полное право на получение жилья от государства, поэтому это право необходимо реализовать", - сказал он.

Еще одним направлением названо создание благоприятной и благополучной среды для воспитания ребенка в обществе.

Ранее сообщалось, что в Минобразования разработали ряд правил, которые должны будут соблюдать сотрудники детсадов после их открытия 25 мая.