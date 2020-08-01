Одинокие пенсионеры старше 80 лет получат надбавку к пенсии

Кабинет министров принял решение о выплате ежемесячного пособия пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе. Об этом сообщается на сайте правительственного портала.

- Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность, что составляет 685 гривен, - отмечено в сообщении.

Так, выплаты будут назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, в начале июня парламент принял законопроект №2494, который предусматривает повышение социальных гарантий для детей, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унифицирует принципы предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям. Так же этот документ вводит доплаты для одиноких пенсионеров.

Согласно документу, для получения помощи лицам, которые достигли 80-летнего возраста и требуют постоянного ухода, необходимо предоставить заявление, справку о составе семьи и заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что пенсионер нуждается в постоянном постороннем уходе. Одиноким пенсионер считается тогда, когда он или она не имеет трудоспособных родственников обязанных по закону его содержать, независимо от их места жительства.