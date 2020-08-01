Снять деньги с карточек теперь можно в магазинах и АЗС

С 1 августа государственный ПриватБанк при партнерстве с Mastercard расширяют в Украине возможности услуги "Наличные на кассе" — получения денег с банковских карт на кассах торговых точек.





Теперь снять наличные можно будет также в POS-терминалах ПриватБанка на кассах супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Varus, сообщает пресс-служба госбанка.





"Удобный и быстрый доступ к наличным на кассе торговой точки — без необходимости искать банкомат — получат держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) и других украинских банков различных платежных систем", — заявил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями финучреждения Евгений Васильцов.





Для того, чтобы снять наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.





При этом максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции введением PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.





О доступности новой услуги получать наличные деньги с платежных карт на кассах торгово-сервисной сети сообщил и другой государственный банк Ощадбанк. По его данным, снять наличные при осуществлении покупок могут пользователи карт Mastercard, VISA или ПРОСТІР любого украинского банка.





Указано, что сейчас эта услуга доступна в сетях АЗК WOG, "Аптека низких цен" и продуктовых супермаркетов VARUS. До конца 2020 года банк планирует масштабировать сервис на другие крупные сети и мелких торговцев, что особенно актуально в местах, где банкоматы малодоступны.





"Запуск услуги снятия наличных на кассах торговых сетей важен как для банков и их клиентов, так и для экономики страны с точки зрения повышения финансовой инклюзии украинцев и стимулирования безналичных расчетов. Особенно это актуально там, где банкоматы малодоступны. Новый сервис является очень удобным для клиентов: не нужно тратить время на поиски банкомата или банковского отделения. Они спокойно смогут снимать определенную сумму наличных средств в кассах торгово-сервисных предприятий, многие из которых работают круглосуточно", — отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.





В свою очередь в сети АЗС ОККО также сообщили о доступности новой услуги с 1 августа: клиенты сети могут воспользоваться услугой "Наличные на кассе" при расчете за покупки платежной картой. Новая услуга реализована в партнерстве с компанией Masterсard.





"Наличные на кассе" — очередная новация, мини-банкомат на каждом АЗК, который доступен в режиме 24/7. Учитывая широкое покрытие нашей сети — это удобно, а главное, безопасно", — заявил маркетинг-директор сети ОККО Василий Дмытрив.





Напомним, пилотный проект "Наличные на кассе" был запущен в Украине ПриватБанком и Mastercard в партнерстве с АЗК WOG и ПриватБанком в январе 2019 года.





На сегодняшний день получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 90 тысяч украинских торговых точек, подключенных к сервису "Наличные на кассе".