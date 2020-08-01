Как с 1 августа изменятся цены на газ, бензин и продукты?

С 1 августа в Украине запустят рынок газа. Обратной дороги, похоже, нет. В правительстве уже отменили, а точнее, не продлили режим ПСО, который обеспечивал населению наиболее дешевые цены на голубое топливо. Теперь гражданам придется выбирать поставщика самостоятельно. Но цены, скорее всего, будут выше, чем сейчас при монополии.

С августа население будет покупать газ приблизительно по той же цене, что и промышленность. А это в среднем на 20-40% выше, чем было по ныне действующей методике. Правда, возможно, поставщики представят тарифные планы, по которым можно будет купить сейчас относительно недорогой газ и использовать его в течение отопительного сезона.

Как говорят представители оператора ГТС Украины, на внутреннем рынке будет формироваться ценообразование на природный газ по формуле "цена на европейских хабах + доставка", пока добыча собственного газа не превысит его потребление. Сейчас цены на европейских биржах низкие, но что будет уже в августе - не знает никто. А на зиму прогнозируют, что газ в Европе будет стоить около 120 долларов за тысячу кубов. То есть к нам он попадет по цене около 150 долларов аз тысячу кубометров. Прогнозировать цену в гривне, не зная, какой курс будет зимой, сложно.

Что касается тарифов на газ для населения на август, то газовые компании еще не представили их на период после 1 августа. Так, на сайте "Нафтогаза" сообщается о двух тарифах "Ежемесячный" и "Комфортный". Но активным является только первый, в котором указана цена газа согласно механизму ПСО – 2,97 грн за кубометр. И написано, что действует он до 31.07. В августе тариф изменится, но на сколько – загадка. А вот тариф "Комфортный", который должен действовать на протяжении 12 месяцев, пока не активный.

Из хороших новостей можно отметить лишь то, что электроэнергия для населения не подорожает. В последнее время было много публикаций на тему подорожания электричества из-за увеличения тарифа на его транспортировку. Но коснется это только юрлиц, для которых электричество может подорожать на 5%. В свою очередь для населения ничего не изменится.

Тариф: +20…+40%

Цены на топливо медленно, но верно растут вот уже второй месяц. И, похоже, в августе эта тенденция останется неизменной.

С конца июня все виды топлива в рознице подорожали в среднем на 90 копеек. При этом только на текущей неделе ряд АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20-30 коп./л.

Как говорят эксперты, сейчас автозаправки сдерживают рост цен по двум причинам – во-первых, у них еще остались запасы дешевого топлива, которое они купили в конце весны по низким ценам, а во-вторых, из-за конкурентной борьбы они сейчас снизили маржу на каждом литре.

В консалтинговой компании "А-95" сообщили, что в связи с сокращением маржи, девальвации гривны и больших запасов на рынке цены на АЗС Украины стали минимальными среди 10 стран Евросоюза и СНГ, которые мониторятся компанией. Сравнение проводится за вычетом налогов в каждой из исследуемых стран.

Таким образом, эксперты говорят, что есть еще потенциал для повышений цен в августе минимум на 50 копеек. Но это при стабильных ценах на нефть и курсе доллара.

При девальвации национальной валюты до уровня 30 грн за доллар поднимут цены на топливо минимум на 2,5 грн за литр.

Топливо: +2%

В августе по сравнению с июлем традиционно снижаются цены на все продукты питания. Срабатывает фактор сбора урожая. Но в этом году заплатить за все придется существенно дороже.

Итак, в июле практически закончился сезон ягод. Последняя черешня продается по 60-100 грн за килограмм. Уже через неделю ее в магазинах и на рынках просто не будет.

Если потребитель хотел переключиться на абрикосы и персики, то и тут все не слава богу. По данным проекта EastFruit, в Украине местный абрикос за неделю подорожал в полтора раза на фоне общего дефицита этого плода из-за плохой погоды в текущем сезоне. В конце отчетного периода украинский абрикос предлагали уже по 30-45 гривен за килограмм. Единственное, что сейчас продается по доступным ценам – это сливы. По итогам прошлой недели подешевели вдвое и предлагались уже от 20 грн/кг, хотя цены на качественную продукцию до сих пор достигали и 45-50 грн/кг.

До тех пор, пока не созреют местные помидоры, цены на этот вид овощей будут оставаться высокими. Из-за холодной весны сезон традиционных овощей сдвинулся на несколько недель, и даже в конце июля в этом году мы вынуждены покупать тепличную продукцию. Как говорят эксперты EastFruit, цены на тепличные томаты в Украине начали повышаться. Основной причиной стало сокращение предложения томатов на рынке. Поскольку еще не все тепличные комбинаты приступили к выборкам нового оборота данной продукции.

На сегодняшний день производители предлагают тепличный томат уже по цене 26-30 грн/кг, что в среднем на 30% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Столь существенно повысить цены на помидоры представителям тепличных комбинатов удалось в условиях дефицита данной продукции. По словам производителей, предложение тепличного овоща на текущей неделе резко сократилось. Таким образом, объем поставок томата на украинский рынок сейчас крайне ограничен, в то время как спрос местных оптовых компаний и розничных сетей достаточно высокий, что и позволяет производителям повышать цены на свою продукцию.

- Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на тепличные томаты в Украине в среднем в 2 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года, - говорят эксперты. - Столь высокую цену в текущем году отраслевые эксперты связывают прежде всего с тем, что на данный момент предложение на рынке томата почти полностью составляет продукция местного производства. Напомним, год назад существенное давление на цены оказывало поступление больших объемов более дешевого импортного томата.

Плохие новости в том, что даже на фоне общего удешевления до прошлогоднего уровня цены не опустятся.

- В этом сезоне мы не видели дешевых овощей и фруктов и уже не увидим, - говорит глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. - В этом году на это не стоит рассчитывать. Все будет существенно дороже по сравнению с прошлогодним урожаем. Почти единственное исключение - это яблоки, которые через месяц будем покупать вдвое дешевле. Хорошая новость, что подорожание продуктов не ожидается. По прогнозу Ассоциации поставщиков торговых сетей, за третий квартал инфляция составит 1,5%.

Цены: - 20%...-50%