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Новости
Экономика и Финансы
3 августа 20, 12:58
Какую работу и какие зарплаты предлагают в Украине?
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Больше всего в новых сотрудниках нуждаются производство, торговля и транспорт.

В поисках лучшей жизни заробитчан гонят из страны, в первую очередь, низкие зарплаты дома. Портал по поиску работы Jooble проанализировал предлагаемые зарплаты, а также активность украинских работодателей и соискателей на своем сайте.

Согласно данным портала, в июле работодатели продолжали публиковать

новые вакансии примерно с той же активностью, что и в июне. Однако в структуре спроса и предложения по работе произошли некоторые изменения.

Больше всего предложений в июле было сосредоточено в Киеве, Харькове, Днепре, а меньше всего – в Коломые, Мукачево, Нежине, Мариуполе, Черновцах и Ужгороде.

Наибольшее количество вакансий было размещено в следующих сферах:

производство (на сегодня доступно более 5 тыс. вакансий, что на 6% больше, чем в июне); оптовая и розничная торговля (более 4,2 тыс. вакансий, что на 5% больше, чем в июне); транспорт и логистика (более 3,5 тыс. вакансий, что на 9% больше, чем в июне).

Среди работодателей отрасли производства наиболее востребованными работниками в июле стали упаковщики (от 7 тыс. грн), грузчики (от 8 тыс. грн) и охранники (от 4 тыс. грн).

На работу в оптовой и розничной торговле чаще всего работодатели искали менеджеров по продажам (от 5 тыс. грн), продавцов-консультантов (от 5 тыс. грн), продавцов на рынки (от 4 тыс. грн).

Отрасль транспорта и логистики более всего нуждалась в водителях-дальнобойщиках с выездом за границу (от 40 тыс. грн), механиках (от 8 тыс. грн) и диспетчерах (от 7 тыс. грн).

Наименьшее количество вакансий в июле было предложено соискателям в сферах юриспруденции, финансы и банковское дело, дизайн.
kp.ua
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