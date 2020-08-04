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Экономика и Финансы
3 августа 20, 16:12
В Украине открылся рынок газа для населения
газ
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С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

"Сегодня (1 августа. - прим.) открылся рынок газа для украинцев и будто ничего не изменилось. Земля крутится, газ течет по трубе, поставщик - тот самый газзбут, что и вчера. Но одновременно изменилось все - украинцы наконец получили возможность почувствовать себя свободными клиентами, которые имеют право выбора, вместо статуса потребителя", - написал 1 августа в Facebook председатель правления НАК" Нафтогаз Украины "Андрей Коболев.


Соответственно, с 1 августа приостановила действие формула ценообразования на газ на базе газового хаба TTF в Нидерландах плюс стоимость его доставки - так называемая формула "Амстердам +" .


Однако стоимость газа для населения и в дальнейшем продолжит формироваться по принципу импортного паритета - то есть цена газа на европейском хабе плюс стоимость его доставки в Украину.


"Пока мы нетто-импортер газа, цена в Украине будет "импортный паритет плюс ". Иначе работать не может. Если добыча превысит потребление, то будет формула экспортный паритет. Это аксиомы рыночных механизмов, иначе не работает ", - пояснил в конце июля генеральный директор "Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.


Формула импортного паритета при определении цены на газ закреплена в решении правительства о выборе поставщика "последней надежды", которым стал государственный НАК "Нафтогаз Украины". Согласно постановлению Кабинета Министров, поставщик "последней надежды" вынужден гарантированно продавать газ населению в течение 60 дней по цене на газовом хабе в Германии NCG плюс стоимость доставки в Украину.


Напомним, принцип импортного паритета при формировании цены на природный газ для населения действует с 2017 года. До 2020 года действовала так называемая формула "Дюссельдорф +", то есть цена на хабе NCG плюс доставка в Украину. С февраля 2020 начала действовать формула "Амстердам +", которая предусматривала стоимость газа на хабе TTF плюс его доставка. Такой подход для определения цены газа для населения был введен правительством Алексея Гончарука и утвержден правительством Дениса Шмыгаля в меморандуме с МВФ.


Формула импортного паритета - "Роттердам +" - также действовала в Украине в 2016-2019 годах для определения стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".
censor.net.ua
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