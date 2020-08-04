Откуда деньги у киберспортсменов, купивших отель "Днепр"

Легендарная гостиница "Днепр", своим фасадом выходящая на Европейскую площадь, вскоре превратится в отель для киберспорта. Именно ради этого основатель киберкоманды Na`ViАлександр Кохановский и его партнеры не пожалели более миллиарда гривен.

"Отель будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире player`slounge", - написал в Фейсбуке Александр Кохановский.

Кто они, украинские киберспортсмены, и откуда у них столько денег на такие грандиозные проекты?

- Ситуация в Украине с киберспортом чем-то напоминает азиатский вариант. Именно там начали создавать кибер-отели. К тому времени, когда "Днепр" перестроят, я надеюсь, что мир уже выйдет из глобального кризиса, возродится туризм, - говорит вице-президент Украинской Ассоциации Электронного Футбола Арсений Салай. – Сегодня киберспорт в Украине в определенных моментах отстает от Азии, но дайте нам время. Если регулярно проводить в отеле крупные чемпионаты на уровне Starladderи TheInternational, это даст ощутимый вклад в экономику страны в том числе. Кохановский – это эксперт с большой буквы. Я думаю, он точно знает, что делает.

- Украина идеальная страна для того, чтобы другие киберспортивные команды проводили здесь свои тренировочные лагеря. У нас практически идеальное соотношение цены и качества по сравнению с другими странами: относительно дешевый интернет и жилье, - рассказывает "КП" в Украине" Александр Петрик. – До коронавируса команды из Китая и Казахстана снимали под Киевом дома и месяцами там тренировались. Как только заразу удастся победить, все вернется на круги своя.По мнению киберспортивного аналитика Александра Петрика, Украина одна из лидирующих стран в мире киберспорта. Как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения спортивных результатов. У нас есть команды и организации мирового уровня.

Наши специалисты хорошо себя зарекомендовали на международном уровне в качестве организаторов турниров. В прошлом году в Берлине киевская компания, первоначально основанная в Донецке, проводила чемпионат мира по Counter-StrikeGOStarladderMajor- самый крупный из всех возможных турниров по этой дисциплине.

- Какую-то часть работы наши специалисты организовывали и по DOTA2. Также у нас есть очень мощные студии для трансляции на русскоязычный сегмент. Их в Киеве как минимум три, в то время как в России две, но права освещать самые большие международные турниры у них нет. По сути, всю русскоязычную аудиторию в киберспорте обслуживает Киев, - уверяет Петрик. - Кроме того, в Украине есть множество компаний, которые занимаются окологеймерской и киберспортивной продукцией – компьютерные мыши, клавиатуры, геймпады и прочее. Это все пользуется спросом и хорошо развито.

Киберспорт остался едва ли не единственным видом спорта, который не проиграл от коронавируса. Все матчи идут в онлайн-режиме.

Это привлекло аудиторию и букмекерские конторы, для которых киберспорт стал на время карантина единственной сферой, которая приносила стабильный доход.

Самые популярные в Украине сегодня кибертурниры - Counter-StrikeGO, DOTA2 и FIFA. Одно время в лидеры вырвались WorldofTanks, но сейчас его популярность на спаде – проводится все меньше турниров. В США и Европе помимо названных еще активно соревнуются в LeagueofLegends, Fortnite, PUBG.

- В киберспорте принято делить аудиторию на англоязычную и русскоязычную. Во второй наибольший сегмент, порядка 60%, составляют зрители из России. Оставшуюся аудиторию примерно поровну делят Украина, Беларусь и Казахстан, - продолжает Александр Петрик. -Количество зрителей зависит от масштаба турниров. Например, русскоязычную трансляцию прошлогоднего чемпионата мира просмотрело около 70-80 тысяч зрителей. Причем это с учетом неинтересных матчей. А вот команды из СНГ набирают намного больше – они очень популярны.

Стать киберспортсменом может каждый. В прямом смысле слова – не выходя из дома.

- Интернет не обязует людей привязываться к Украине. Участвовать можно и в международных турнирах практически со старта. Киберспорт в этом плане очень открыт. Все зависит от вашего уровня игры, - говорит Александр. - Тут, как и в обычном спорте, успеха добиваются лишь единицы. Чтобы стать профессионалом, нужно усиленно работать по 8-10 часов в день.

В киберспорте тоже есть спортивные сборы накануне соревнований. Спортсмены обычно собираются на несколько недель в арендованном доме, где с утра до ночи проводят командные и индивидуальные тренировки. Перерывы только на еду, краткую прогулку на улице и сон. Все ради того, чтобы ввести команду в состояние максимальной боевой готовности для выступления на турнире.

Уровень призовых в киберспорте зависит от спонсоров. Если это разработчик игры, то суммы бывают колоссальные. Яркий пример - турниры по Fortnite, где призовые достигли 20 миллионов долларов.

- Разработчики взорвали рынок своими соревнованиями. Там 13-летние дети выигрывали миллионы долларов. Но это, скорее, исключение, - считает наш собеседник.

Традиционно самые большие призовые фонды - до миллиона долларов. Та же DOTA2 проводит свой TheInternational, формируя призовой фонд через краудфандинг, продавая внутриигровые предметы. В итоге собирают по 15-20 миллионов долларов на турнир.

Турниры, которые проводились в Украине, не могут похвастаться бюджетами в десятки миллионов долларов, но и маленькими их не назвать. Так, в 2017 году в Киеве во Дворце "Украина" проводился турнир по DOTA2 Major, призовой фонд которого составил 3 миллиона долларов.

Если говорить о любительском уровне, то тут речь идет о суммах в 2-3 тысячи долларов. На крупнейшем в Украине аматорском турнире поCS:GOи DOTA2 призовой фонд был 500 тысяч гривен.

Менеджер проектов, основатель киберспортивного агентства SidequestАндрей Яценко также считает, что Украина - неотъемлемая часть международной киберспортивной индустрии.

- Украина участвует в организации соревнований по всему миру: в Берлине, Лос-Анджелесе, Шанхае, Бухаресте и многих других городах. Чемпионаты мирового уровня регулярно проходят и у нас: например, в 2017 году в Киеве проходил турнир по Dota 2 с призовым фондом $3 000 000. В этом году в Буковеле проходил турнир Dota 2 Minor c $300 000 призовых, - говорит Андрей Яценко. - Также в Киеве уже много лет функционирует "Киев КиберСпорт Арена" - специализированная площадка размером более 1500 кв. м, где регулярно проводятся крупные турниры. В общем, Украина ничем не уступает мировым лидерам.

По мнению специалиста, украинскому киберспорту для его успешного развития нужны более глобальные проекты. Многие компании только-только присматриваются к этому явлению и пробуют киберспорт на вкус. Немногие готовы заходить сюда глобально и надолго, а именно стратегические партнерства являются наиболее успешными и необходимыми для развития индустрии.

- Вторая большая проблема – это отсутствие места для проведения крупных киберспортивных событий. Если бы в Киеве была хорошая крытая площадка с современной инфраструктурой и вместительностью 12 000 - 18 000 человек - это стало бы поворотной точкой для украинского киберспорта, - объясняет Андрей Яценко. - Тогда наш город мог бы идеально подходить для проведения чемпионатов мира по различным играм.

Да и содержание профессиональных команд - дело крайне дорогое. К примеру, зарплаты игроков таких топ-команд, как Na`Viи Virtus.Pro, могут достигать 7-10 тыс. долларов в месяц. А таких игроков в команде минимум пять. Помимо этого, еще менеджеры, тренеры, аналитики, психологи, затраты на инфраструктуру, перелеты и прочее. К примеру, один только зарплатный фонд команды Astralis, которая является чемпионом мира по CS:GO, составляет 364 тысячи долларов в год. А реальные расходы на содержание киберклубов могут достигать одного миллиона долларов.