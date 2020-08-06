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Экономика и Финансы
6 августа 20, 10:20
Курс валют на сегодня: доллар упал, евро подпрыгнул
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На рынке по-прежнему наблюдаются валютные "качели", но общая тенденция к ослаблению гривны сохраняется.

Национальный банк Украины на четверг, 6 августа,  установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.70 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара упал на 12 копеек по сравнению с прошлым банковским днем.

Официальный курс евро 6 августа составляет 32.90 грн/€. Курс евро поднялся на 18 копеек.

5 августа действовали следующие официальные курсы: 27.82 грн/$, 32.72 грн/€.

Гривна "сломалась" в июле

16 июля впервые за 17 месяцев евро стал стоить дороже 31 гривны. В последний раз официальный курс евро был выше 23 марта 2019 года - 31,0368 гривен за евро (теперь пройдена и эта планка). Курс поднимался к отметке в 31 гривну во время острой фазы кризиса в марте 2020 года, однако не превышал ее. Очень быстро евро "пробил" 32, т.е курс ушел за отметку 32 грневро. Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление гривны.

3 июля доллар впервые с апреля снова пересек отметку 27 гривен, подорожав до уровня 27.18 грндоллар. Евро тоже подпрыгнул тогда более чем на 60 копеек, и курс достиг значения 30.65 грневро (до этого на протяжении двух недель евро незначительно колебался около отметки 30 грневро). Обвал национальной валюты, произошедший 3 июля, напрямую связан с известием об отставке главы НБУ Якова Смолия, который пожаловался при этом на систематическое политическое давление.

С тех пор курс гривны почти три недели падает (пара редких "отыгрышей" ничего в этой тенденции не поменяла), как того и хотели сторонники "доллара по 30, как заложено в бюджете".

Официальный курс валют НБУ на 6 августа 2020 года. Фото: Нацбанк Украины.

Что было раньше

В конце марта (а именно 30 марта), американская валюта обновила планку самого высокого курса в 2020 году, достигнув уровня 28.18 грн/$. В период 2019-2020 годов лишь в январе 2019 года доллар однажды превышал этот показатель. 12 января 2019 года курс доллара был 28.27 грндоллар. Официальный курс евро 30 марта составлял 30.90 грн/€. 

Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил  30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года - 35.66 грн.
kp.ua
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