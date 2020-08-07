Что будет с курсом доллара на выходных?

Национальный банк Украины на пятницу, 7 августа, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.67 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара упал на 3 копейки по сравнению с прошлым банковским днем.

Официальный курс евро 7 августа составляет 32.79 грн/€. Курс евро понизился на 11 копеек.

Эти же курсы будут действовать на выходных, 8 и 9 августа.

16 июля впервые за 17 месяцев евро стал стоить дороже 31 гривны.

В последний раз официальный курс евро был выше 23 марта 2019 года - 31,0368 гривен за евро (теперь пройдена и эта планка).

Курс поднимался к отметке в 31 гривну во время острой фазы кризиса в марте 2020 года, однако не превышал ее. Очень быстро евро "пробил" 32, т.е курс ушел за отметку 32 грневро. Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление гривны.

3 июля доллар впервые с апреля снова пересек отметку 27 гривен, подорожав до уровня 27.18 грндоллар.

Евро тоже подпрыгнул тогда более чем на 60 копеек, и курс достиг значения 30.65 грневро (до этого на протяжении двух недель евро незначительно колебался около отметки 30 грневро). Обвал национальной валюты, произошедший 3 июля, напрямую связан с известием об отставке главы НБУ Якова Смолия, который пожаловался при этом на систематическое политическое давление.

С тех пор курс гривны почти три недели падает (пара редких "отыгрышей" ничего в этой тенденции не поменяла), как того и хотели сторонники "доллара по 30, как заложено в бюджете".

В конце марта (а именно 30 марта), американская валюта обновила планку самого высокого курса в 2020 году, достигнув уровня 28.18 грн/$. В период 2019-2020 годов лишь в январе 2019 года доллар однажды превышал этот показатель. 12 января 2019 года курс доллара был 28.27 грндоллар. Официальный курс евро 30 марта составлял 30.90 грн/€.

Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года - 35.66 грн.