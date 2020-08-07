Как выгодно покупать доллары: 7 несложных правил

Украинцы привыкли хранить свои маленькие и большие сбережения в долларах, поэтому валютные обменники у нас редко стоят без дела. Понятно, что самое главное при формировании валютных запасов – покупать по самому оптимальному курсу, то есть максимально дешево.





Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко предупреждает: точный ответ на вопрос "что будет с курсом?" не знает никто. В этом и состоит суть валютных спекуляций – совершенно непонятно, когда лучше покупать доллары, а когда продавать. Если бы это можно было стопроцентно прогнозировать, у валютных спекулянтов просто не было бы дохода.





Дело в том, говорят экономисты, что на формирование курса влияет множество факторов, и невозможно предугадать, какой из них перевесит и как они будут между собой взаимодействовать. Тем не менее определенные правила поведения на рынке есть, и о них мы расскажем в этом материале.





1. Не пытаться спекулировать

Тем, кто считает каждую копейку и покупает по 100-200 долларов, не стоит скрупулезно изучать рынок и пытаться спекулировать. Во-первых, поясняют экономисты, любая покупка валюты - это риск. Конечно, чем больше риск, тем больше доход в случае успеха, но тем и больше убыток в случае неудачи.





Во-вторых, спекуляции предусматривают совсем другие правила игры.





- Для спекуляций необходимо быстрое движение рынка, которое надо сначала увидеть, иметь на руках много гривны и быть готовым очень быстро "войти" и "выйти", - разъяснил глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.





2. Дождаться конца недели

Однозначного ответа на вопрос, в какие дни недели выгоднее всего покупать доллары, у экспертов нет. Экономист Андрей Мартынюк склоняется к тому, что в большинстве случаев это лучше делать ближе к выходным.





Дело в том, поясняет эксперт, что к концу недели на межбанке, который уже "насытился" сделками, доллар немного проседает, а следом снижается и розничный курс. Кроме того, в выходные многие обменные пункты не работают, в оставшихся работающих точках обмена курс еще немного понижается. Хотя не исключены варианты, что растет маржа: то есть курс покупки понижается, а продажи – растет.





3. Учитывать сезонность и обстоятельства

Эксперты советуют учитывать сезонность: например, в преддверии новогодних праздников украинцы, как правило, продают валюту - и курс несколько снижается. А в период отпусков – покупают, соответственно, курс растет.





- Сейчас началась пора туризма, украинцы планируют зарубежные поездки, спрос на доллары повышается, - отметил в комментарии "КП" в Украине" аналитик Даниил Монин. – Импортеры, по идее, должны начинать закупать на новый год товар. При этом выплат в августе фактически нет, а сентябрьские покрыты внешними займами, которые лежат на счетах Минфина. Поэтому не исключено, что до 15 августа все же произойдет небольшой откат курса. В сентябре у нас обычно довольно высокий курс, в октябре – как правило, откат, за исключением прошлого года.





Андрей Шевчишин добавляет: при прочих равных условиях, лучший курс для покупки – в конце весны и летом.





- Действительно, считается, что летом должна быть ревальвация, потому что больше продают доллары, - соглашается Александр Охрименко. - Но бывают исключения, и нынешнее лето это подтверждает.





4. Следить за графиком погашения долгов

Для того, чтобы понимать, что будет с курсом, полезно следить за графиком погашения внешних долгов или поступлением экспортной выручки. Но опять же прямой зависимости - "если через две недели срок погашения долга, то через неделю вырастет курс" - все же нет.





- А все потому, что есть множество других факторов, - поясняет Охрименко. – Например, для погашения долга могут взять валюту из резервов, а могут и не брать. Минфин может продать валюту, а может не продавать. Даже банковские брокеры точно не знают, как будет развиваться ситуация, потому и играют каждый день.





5. Покупать регулярно

Даже если пользоваться всеми этими правилами, то покупка валюты все равно будет в определенной степени игрой в "угадайку".





- Практика показывает, когда и куда пойдет курс, со стопроцентной гарантией не скажет никто, поэтому, чтобы сгладить колебания, лучше покупать регулярно, как только появляются свободные средства, - советует Шевчишин. – И не надо вкладывать в покупку валюты последние деньги.





6. Покупать на падении курса

Большинство украинцев действуют так: когда курс стабилен, они не проявляют к валюте никакого интереса. Если же курс начинает падать, то те, у кого есть валютные сбережения, начинают нервничать, метаться и, в конце концов, вместо того чтобы покупать валюту на минимуме, начинают ее продавать, опасаясь, что их скромные валютные сбережения могут обесцениться. При этом, как только курс начинает расти, тут же бегут в обменники покупать "зеленые".





Эксперты же говорят, что правильной стратегией является противоположная: нельзя покупать доллары в момент роста курса, а в момент сильного роста – их нельзя покупать категорически.





- Во-первых, скорее всего, вы уже пропустили все хорошие возможности для покупки и в итоге купите доллар на максимуме его цены, дав возможность спекулянтам на вас неплохо заработать, - говорит Андрей Мартынюк. – Во-вторых, своим повышенным интересом к доллару в период его роста вы можете спровоцировать еще больший спекулятивный рост курса и еще больший ажиотаж. В результате спекулянты заработают сверхприбыли, а вы останетесь с самыми дорогими в своей истории долларами и будете только и думать о том, сколько потеряете, когда начнете их продавать.





А все потому, резюмировал эксперт, что самое плохое, что можно сделать для своего бюджета, - это при принятии финансовых решений поддаваться эмоциям и панике.





7. Использовать метод "сырьевых ножниц"

Эксперт института Growford Алексей Кущ для прогнозирования курсового тренда предлагает использовать свой универсальный метод "сырьевых ножниц": сравнение стоимости железной руды и барреля нефти.





- Если первый показатель выше второго, то все хорошо, если наоборот – пора следить за ценниками в обменниках, - предупреждает Кущ. - Сейчас руда котируется на уровне 100 долларов за тонну, а баррель нефти - чуть выше 42 долларов. Сырьевые ножницы работают в нашу пользу, да еще и с двукратным запасом. Пользуйтесь этим простым методом - он проверен уже несколькими кризисами.