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Экономика и Финансы
9 августа 20, 13:54
НБУ разрешил всем банкам принимать порванные купюры
нацбанк
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Нацбанк изменил правила обращения изношенных купюр

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил взаимодействие банков с клиентами — физическими и юридическими лицами — при работе с наличными.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк ввел следующие ноу-хау:

– уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот;

– определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все другие украинские банки;

– распространил на инкассаторские компании требования, которые ранее выполняли только банки и которые касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы;

– ввел новое требование по организации и проведению банками и инкассаторской компании учебных мероприятий с целью повышения уровня знаний работников, работающих с наличностью, признаков подлинности и платежности банкнот (монет) национальной валюты;

– отменил норму о рассылке банкам Национальным банком плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет), поскольку на страницах официального Интернет-представительства регулятора размещается их электронная версия.

Напомним, в феврале Нацбанк разослал циркулярное письмо о появлении поддельных денежных знаков, не распознаваемых детекторами.
Delo
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