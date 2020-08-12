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Экономика и Финансы
12 августа 20, 21:45
ОП презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева
кольцевая дорога
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Проект строительства новой Киевской окружной дороги, которая будет проходить вокруг столицы планируют реализовать до 2025 года в рамках программы "Большая стройка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

План предусматривает сооружение Киевской окружной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет состоять из шесть участков и сочетает трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.

Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр.

По расчетам, "полукольцо" сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта. КОД поможет водителям сократить время поездки на 40-60 мин.

КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города".


Как отметила народный депутат Ирина Верещук, "объездная дорога — это один из ключевых перспективных объектов президентской программы "Большая стройка", и вполне может быть построена за 5 лет".

Нардеп считает, что проблема объездного пути вокруг столицы не просто назрела, а перезрела. Он может разгрузить транспортный поток почти на 40% чем уменьшить количество пробок в столице.

"Разговоры о строительстве новой дороги продолжаются более 10 лет. Сегодня люди уже не верят разговорам. Мы, новая команда, которая пришла не обещать, а работать. Киев является одним из мировых лидеров по заторам. Новый объездной путь упростит плотность городского трафика и уменьшит количество выбросов автотранспорта в городе", — отметила депутат.

Ирина Верещук отметила, что новая команда готова взять на себя ответственность за подготовку проекта строительства и назвала дедлайны начала строительства.

"Сегодня мало одного желания. Нужна центральная власть, которая будет участвовать. Будет и заказчиком, и исполнителем. И власть, которая будет способствовать и помогать. Наша команда готова взять на себя эти обязанности и уже сегодня ставит дедлайны, а именно: контроль разработки проекта строительства до конца 2020 года. И начало строительства при благоприятных условиях уже в начале 2021 года. За одну каденцию нового городского мэра этот большой проект может быть завершен. Поэтому мы призываем к сотрудничеству и поддержке. Вместе сделаем то, на что давно ожидают киевляне", — подчеркнула Ирина Верещук.
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censor.net.ua
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