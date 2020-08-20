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Экономика и Финансы
20 августа 20, 12:40
Миллионные хищения разоблачили в Укрзализныце - СБУ
хищения
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На тендерах на закупки для компании менеджмент филиала Укрзализныци "заработал" почти 12 млн грн, передают силовики.

СБУ разоблачила многомиллионную коррупционную схему в Укрзализныце. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 20 августа.

"По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала Пассажирская компания Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности", - сказано в сообщении.

В 2019-2020 годах филиал выделила более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму.

Экспертизы показали, что стоимость продукции была безосновательно завышена, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен.

Сейчас силовики проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

 
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Korrespondent
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