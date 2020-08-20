О популизме: как в Украине минималку поднимают?

Мы едва успели написать о том, что для повышения минималки до 5 тыс. грн трудно было выбрать худшее время, как депутаты нас огорошили свежей новостью. Нардепы Юрий Солод и Наталия Королевская от ОПЗЖ зарегистрировали законопроект о повышении минимальной зарплаты не до жалких 5 тыс. грн, предложенных президентом, а до "вполне приличных" 7500 грн.

Первое, что приходит на ум по поводу этой инициативы – это насколько же безграничен популизм украинских политиков. Складывается впечатление, что в ОПЗЖ решили поиграть со "Слугой народа" в "аукцион", выступая в роли ведущего – мол, кто больше, господа? Да только немного заигрались. Очевидно, что рост почти на 60% - это в нынешних условиях просто фантастические цифры, учитывая озвученный Госстатом обвал экономики более чем на 11%. Но для заигрывания с электоратом и демонстрации показной заботы эти цифры вполне сойдут. И после выборов их по традиции можно будет обыграть по-разному: в случае выигрыша – "забыть", а в случае проигрыша – месяцами и даже годами ныть, дескать, мы ж хотели поднять, даже законопроект накропали, но нам не дали!

Вторая мысль касается такого же безграничного пофигизма отечественных политиков. Наши эксперты буквально по полочкам разложили, почему минималку сейчас не стоит поднимать даже на 5-6%. Рассказали обо всем – и что денег в карманах больше не станет, и что бизнес дополнительную фискальную нагрузку не потянет. И про накопление негатива рассказали, и про психологический и экономический стресс, в котором живет бизнес, – да так подробно, что, кажется, должны были бы понять даже "самые одаренные". Но авторы законопроекта то ли не читали, то ли не поняли, то ли им просто все равно. То ли политическая реклама накануне выборов гораздо важнее демонстрации здравого смысла, то ли действительно, вопреки всем прогнозам, планируют больше денег за счет налогов собрать.

А, может, они просто издеваются? Есть же такой логический прием "доведение до абсурда", которым доказывается несостоятельность того или иного мнения. Но тогда, наверное, нужно было бы выбрать более сакральные цифры – например, зарплату в тысячу евро, которую украинцам уже обещали, и не раз.

Если же говорить серьезно, то просто удивительно, насколько чиновники и нардепы далеки и от народа, и от жизни, и от каких-то элементарных знаний. Если бы они хоть в соцсетях читали не только свои посты, но и комментарии к ним, то знали бы, что это так не работает. И для реального роста зарплат нужен реальный рост экономики, а не очередной пустой закон.