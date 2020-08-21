На предотвращение COVID-19 направлено 25 млрд грн, - Минфин

Министерство финансов информирует о бюджетных расходах, связанных с противодействием COVID-19. В целом уже осуществлено расходов почти на 25 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев рассказал, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачены НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

"Относительно Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу - 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн, стимулирование экономики - 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн и сферу образования - 52,5 млн гривен", - сообщил замминистра.