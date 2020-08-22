Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.25
USD
27.43
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
22 августа 20, 10:04
Курс валют на 22 августа: почем можно купить евро и доллар?
доллар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На субботу, 22 августа 2020 года, официальный курс гривны установлен на уровне 27,48 грн/долл.

Национальный банк Украины на субботу, 22 августа 2020 года, ослабил официальный курс доллара на 17 копеек - до 27,48 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,48 грн за доллар против 27,31 за доллар двумя сутками ранее, курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 грн за евро против 32,60 грн за евро днем ранее.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

Курсы валют на 22 августа:

USD — 27,48 грн за 1 доллар;

EUR — 32,55 грн за 1 евро;

PLN — 7,41 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,72 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,03 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,73 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,64 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,10 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —30,17 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,97 грн за 1 китайский юань.

По сравнению с 21 августа курс валют не изменился.

"Ситуация развивается по стабильному сценарию": В Кабмине дали прогноз по курсу доллара

Напомним, Международный валютный фонд намерен и дальше сотрудничать с Киевом в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя
Кравчук заявил об ультиматуме России по Донбассу
Зеленский прокомментировал информацию о "сливе дела ЧВК"
Для украинцев Словения ввела обязательный карантин
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей