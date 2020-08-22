Курс валют на 22 августа: почем можно купить евро и доллар?

Национальный банк Украины на субботу, 22 августа 2020 года, ослабил официальный курс доллара на 17 копеек - до 27,48 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,48 грн за доллар против 27,31 за доллар двумя сутками ранее, курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 грн за евро против 32,60 грн за евро днем ранее.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

Курсы валют на 22 августа:

USD — 27,48 грн за 1 доллар;

EUR — 32,55 грн за 1 евро;

PLN — 7,41 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,72 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,03 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,73 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,64 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,10 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —30,17 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,97 грн за 1 китайский юань.

По сравнению с 21 августа курс валют не изменился.

Напомним, Международный валютный фонд намерен и дальше сотрудничать с Киевом в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.