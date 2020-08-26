Как менялась украинская экономика последнего десятилетия

После бурного роста экономики в нулевых, следующее десятилетие оказалось контрастным – восстановление, а потом новая волна спада и снова восстановление вплоть до нынешнего кризиса, пишет"КП в Украине".

В 2010 году президентом Украины был избран Виктор Янукович, который стал наполнять все эшелоны власти своими людьми. В большинстве своем это были выходцы из Донецкой и Луганской областей. В то время даже появился анекдот, что люди в Донецке боятся выходить на улицу, там их хватают и отправляют на руководящие должности в Киев.

В начале года встал вопрос, что делать с ценами на газ. Дело в том, что по контракту 2009-го его цена уже превысила 300 долларов и продолжала расти. В апреле были подписаны знаменитые "Харьковские соглашения", согласно которым Украина получала скидку в 30% в обмен на то, что российская военная база в Севастополе сохранится до 2042 года. Во время их ратификации в парламенте произошла одна из самых масштабных драк между оппозиционными и провластными депутатами, во время которой спикера Литвина забросали яйцами и кто-то поджег дымовую шашку.

В конце года для властей случилось еще одно испытание – Налоговый майдан. Несколько десятков тысяч предпринимателей протестовали против принятия Налогового кодекса. Протесты были настолько масштабными, что к людям вышли президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров. После нескольких дней протестов Янукович ветировал принятый ранее Налоговый кодекс и депутаты вносили в него поправки, большинство из которых было требованием улицы. По сути, это был первый экономический протест в Украине.

В целом, в 2010 году экономика начала восстанавливаться после падения в 2009-м. Но рост был вялым – всего 3,8%, что в посткризисный год не такая уж и большая цифра.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 65,8%

Цены: +9,1%

Цены на газ растут. К концу года не спасает даже скидка. Например, в декабре "Нафтогаз" покупает российское топливо почти по 400 долларов за тысячу кубометров. Высокие цены на газ становятся для Кремля геополитическим оружием. Весь год Россия уговаривает Януковича в обмен на газовую скидку или отдать украинскую ГТС в трехсторонний консорциум, или вступить в Таможенный союз (Россия, Беларусь, Казахстан) по формуле 3+1. Янукович на "заманчивые" предложения Москвы не идет.

В конце года проводятся новые переговоры по газу и передаче ГТС в руки консорциума, но аппетиты России растут. Кремль требует отдать не только магистральные газопроводы, но и распределительные сети, то есть все газовые трубы Украины. На это не соглашаются даже пророссийски настроенные руководители страны.

В конце года в Украине провели пенсионную реформу, названную в честь вице-премьер-министра, министра социальной политики Сергея Тигипко, который стал ее автором. Основные новшества заключались в следующем:

- Пенсионный возраст для женщин в течение 10 лет повышался с 55 до 60 лет

- Возраст для женщин для получения государственной социальной помощи повышен с 58 до 63 лет.

- Минимально необходимый страховой стаж для получения государственной социальной помощи по возрасту повышен с 5 до 15 лет.

- Максимальный размер пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами.

Предполагалось, что с 2013 года будет запущен второй этап реформы – накопительная часть пенсий. Но этого не произошло до сих пор.

В целом, год был сравнительно неплохим. Украина готовилась к Евро-2012, тратя значительные суммы на инвестиционные проекты. Цены росли медленно, а ВВП увеличился на 5,4%.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 69,2%

Цены: +4,6%

Украина собиралась заработать на проведении Чемпионата Европы по футболу. Однако доходы от мероприятия не перекрыли затрат на него. Власти заявили, что подготовка к Евро-2012 стоила Украине около 40 млрд гривен (около 5 млрд. долларов). При этом туристы, по разным оценкам, потратили на территории Украины за время проведения матчей не более 800 млн долларов.

Незадолго до начала Евро-2012 в Украине запустили скоростные поезда. с 27 мая начали курсировать "Интерсити+" производства компании Hyundai Rotem сообщением Киев — Харьков, Киев — Львов и Киев — Донецк. 11 ноября поезда "Интерсити+" были запущены между Киевом и Днепропетровском. Несмотря на то, что теперь время в пути для пассажиров сократилось, новые поезда довольно часто ломались, и власть получила порцию критики.

Между тем, с середины года экономика начала скатываться в рецессию. За счет подготовки к футбольным баталиям в I и II квартале экономика Украины выросла на 2,2% и на 3% соответственно. Это позволило отчасти компенсировать падение ВВП во втором полугодии. Украина закончила год с небольшим, но приростом экономики, в 0,2% ВВП.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 69,3%

Цены: -0,2%

Сейчас мы многие показатели в экономике сравниваем с 2013 годом как последним докризисным. Однако уже тогда экономика начала стагнировать. За первые десять месяцев реальный валовый внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,6%. Мы специально приводим данные за этот период, чтобы было понятно – экономика начала падать еще до Майдана.

Весь год Россия экономически давит на Януковича, требуя от него отказаться от планов по евроинтеграции. В ход идут запреты на экспорт в РФ украинской продукции целыми категориями – от сыров до кондитерских изделий. По оценкам экспертов, торговые войны с Таможенным союзом (ТС) в том году обошлись Украине 3-3,5 млрд долларов. Экспорт отечественной продукции в страны ТС упал более чем на 12%.

Однако Янукович и его команда пытались демонстрировать стабильность. Курс доллара до конца года держался на уровне 8 грн. При этом платежный баланс был отрицательным. МВФ и кредиторы денег не давали. Ради поддержания курсовой стабильности Нацбанку пришлось "спалить" значительную часть валютных резервов.

В конце года после отказа от евроинтеграции (именно эти события изначально спровоцировали протесты, которые назвали Евромайданом), Януковичу пришлось искать поддержки у России. В конце декабря он встретился с Путиным и получил от него обещание на выделение 15 миллиардов долларов в качестве кредита, из которых режим успел получить только 3 миллиарда, а также о снижении цен на газ - с 406 до 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Казалось, что экономика страны теперь развернется в сторону восточного соседа и начнет развиваться по типу беларусской.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 69,4%

Цены: +0,5%

В первом полугодии произошел целый ряд политических событий, которые отразились на экономике страны не лучшим образом – в феврале Янукович бежал, в марте Россия аннексировала Крым, а потом началась война на Донбассе. За короткое время страна потеряла около 25% промышленных предприятий, гривна девальвировала к концу года до 16 грн за доллар по официальному курсу, на черном рынке давали 19-20 грн за доллар.

Главой Нацбанка успел побывать Степан Кубив, а после победы на выборах Петра Порошенко НБУ возглавила приближенная к нему инвестбанкир Валерия Гонтарева. Она ввела жёсткие ограничения на обмен наличной валюты, чтобы сдержать падение курса. Во время летней пресс-конференции Гонтарева пообещала, что те, кто покупает доллар по 13 грн сильно пожалеют об этом. А на претензии журналистов относительно отсутствия валюты в обменках решила лично развеять эти инсинуации и в присутствии журналистов купить 200 долларов США в ближайшем отделении банка. Не вышло.

Начинается банкопад. Одно за другим банкротятся финучреждения. По итогам года НБУ вывел из украинского банковского сектора 33 банка. И это было только начало.

Весной "Газпром" отказывается признавать все ранее достигнутые договоренности о скидках и требует перейти на предоплату за газ. Летом стороны подают иски в Стокгольмский арбитраж.

Осенью в стране начинаются веерные отключения электричества. Происходило это из-за недостаточных запасов угля на ТЭС и ТЭЦ.

В правительстве камикадзе, как назвал свою команду премьер Арсений Яценюк, утверждают поэтапный план роста тарифов вплоть до 2017 года.

В 2014-м после аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе украинская экономика сократилась на 6,6%. По итогам года реальные доходы населения упали на 11,5%.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 64,8%

Цены: +24,9%

Это был один из самых тяжелых годов в украинской экономике после 90-х. В 2015-м начался рост тарифов на коммуналку, при этом доходы населения продолжали сокращаться - в 2015-м они упали на 20,4%. А рост цен составил 43,3%.

Руководство НБУ допустило в конце февраля валютную панику на межбанке. За неполных два месяца зимы гривна девальвировала почти вдвое. 26 февраля официальный курс доллара составил 30,01 грн, а на черном рынке его цена в тот день поднималась до 40 грн за доллар. Правда, этот пожар удалось потушить, и уже через месяц курс откатился до 23,5 грн за доллар.

Банкротство банков продолжается. С рынка выводятся еще 33 неплатежеспособных банка.

В апреле начинается рост тарифов на электроэнергию, которая после этого начнет дорожать дважды в год. Цена на газ с апреля выросла в среднем на 280%. Были введены 2 тарифа – зимний и летний. Летом топливо стоило 7,19 грн за кубометр, зимой на 200 кубометров в месяц действовала льготная цена 3,6 грн за кубометр.

Осенью 2015 года Украина закрыла прямое авиасообщение с Россией. После этого пассажиры начинают летать через Минск и Ригу.

Гривна по итогам 2015 года девальвировала на 48,7%, заняв третье место среди самых слабых валют стран Европы и СНГ. В лидерах - казахстанский тенге и белорусский рубль. Причиной девальвации валют развивающихся стран стало падение цен на нефть.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 58,5%

Цены: +43,3%

Весной 2016 года правительство камикадзе Арсения Яценюка сменит Кабмин Владимира Гройсмана. После начала роста экономики Петр Порошенко сменил главу правительства, таким образом оставив весь негатив от двух прошлых лет на своем политическом конкуренте.

В январе Украина заявила об отказе покупать российский газ по предложенной цене в 212 долларов за тысячу кубометров, поскольку покупает его у Европы за 200. С этого момента Украина формально отказалась от поставок российского газа. Хотя из-за особенностей нашей ГТС мы отбираем часть объема российского газа на востоке страны, но замещаем его газом из хранилищ на западной границе.

РФ вводит с 1 января запрет в отношении украинских продовольственных товаров. После этого часть нашей продукции стала попадать на российский рынок через Беларусь.

Из-за сложной экономической ситуации украинцы начинают массово выезжать на работу в другие страны. Польша упрощает трудоустройство для наших трудовых мигрантов.

В конце года произошла национализация "Приватбанка". Бывшие собственники были обвинены в выведении средств. Государству пришлось докапитализировать банк почти на 150 млрд грн.

Экономический рост начался в середине года. Во втором полугодии ВВП вырос на 2% и это преподнесли как победу.

В 2016-м году наша валюта потеряла еще около 12%. В правительстве в бюджет закладывали среднегодовой курс на уровне 24,1 грн., но уже буквально через месяц стало понятно, что удержать его не получится. Потом правительство несколько раз меняло прогнозы. Курс на конец года составил около 27,4 грн за доллар.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 59,9%

Цены: +12,4%

Несмотря на то, что война на Донбассе на тот момент длилась уже почти три года, многие производства за линией фронта продолжали работать. В марте активисты начали блокировать пункты пропуска товаров с временно неподконтрольных территорий, и в какой-то момент власть согласилась с тем, что нужно прекращать торговлю с оккупантом.

Летом этого же года Украина наконец-то получила безвизовый режим с ЕС. Для туристов это был позитивный сигнал. Но был и минус для экономики - отток рабочей силы в Европу увеличился. Для тех, кто остался в Украине, это начало играть на руку. Работодателям пришлось повышать зарплаты, чтобы удерживать работников дома.

Так же 2017 год стал рекордным для криптовалют. В течение года биткоин подорожал с 300 до почти 18 тысяч долларов.

Осенью была принята так называемая пенсионная реформа Гройсмана. Она предусматривала изменение формулы расчета пенсий, а также увеличение страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Таким образом, правительство формально не повысило пенсионный возраст, но лишило возможности многих граждан выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

На валютном рынке начались сезонные колебания. В январе доллар поднимался выше 29 гривен, летом падал до 25,5 грн. После этого он снова дорожал до 28,5 грн..

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 61,4%

Цены: +13,7%

Год начался хорошо. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по вопросу о транзите через Украину, обязав "Газпром" выплатить Украине 4,673 млрд долл. по иску за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита, но при этом сохранил тарифы на транзит. По итогам зачёта встречных требований "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

Несмотря на это, в течение года росли тарифы на услуги ЖКХ. В ноябре на 23,5% подорожал газ - с почти 7 тысяч до 8560 гривен за тысячу кубометров. Следом подорожали отопление и горячая вода.

В 2018 году начинает оживать рынок недвижимости. Несмотря на то, что цены в течение года практически не меняются, заметно увеличивается количество сделок.

Россия в 2018 году начинает блокаду Керченского пролива, чем осложняет работу украинских портов на Азовском море. Параллельно РФ продолжает строительство газопровода "Северный поток-2", который должен лишить Украину части транзита российского газа в Европу.

Экономика в 2018 году продолжает рост, а курс гривны остается стабильным в рамках сезонных колебаний.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 63,4%

Цены: +9,8%

Прошлый год начался с того, что пенсионеров начали задабривать перед мартовскими выборами. Им пообещали доплаты и индексацию пенсий. Однако самые преданные избиратели не клюнули на наживку и президентом стал Владимир Зеленский. Но до осени исполнительная власть оставалась в руках Владимира Гройсмана. И только после внеочередных выборов в Раду был сформирован новый Кабмин. Премьером стал Алексей Гончарук, который продержался в должности всего полгода – с 29 августа 2019-го до 4 марта 2020-го.

Вторая половина года запомнилась резким укреплением гривны и падением темпов роста экономики. Эксперты в один голос говорили, что для экспортеров резкое укрепление национальной валюты приносит вред. Наши товары стали неконкурентными на мировых рынках.

Для простых граждан укрепление валюты – несомненное благо. Цены на многие импортные товары в той или иной степени снижаются, а поездки заграницу обходятся дешевле. На волне ревальвации выросли долларовые цены на жилье. Рынок недвижимости оживился.

Правительство Гончарука по инерции показывает достаточно неплохой результат. ВВП Украины за год растет на 3,2%, но замедление темпов роста в четвертом квартале говорит о том, что возможна рецессия. Экономисты все чаще критикуют Кабмин за отсутствие внятной экономической политики.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 65,5%

Цены: +4,1%

В этом году в украинской экономике произошло два события. В марте была отставка правительства Гончарука, на смену которому пришел Денис Шмыгаль. Как-то объективно его действия оценивать сложно, ведь буквально сразу началась эпидемия коронавируса. Самые большие вопросы вызывает тот факт, что деньги, выделенные в фонд борьбы с болезнью, были направлены на строительство дорог.

Карантин тоже вызвал претензии со стороны бизнеса. Власть закрыла рынки и мелкие магазины, но разрешила работать крупным торговым сетям. Также эксперты критикуют планы по повышению минимальных зарплат во время кризиса.

Экономика во втором квартале прогнозируемо упала. Согласно предварительным данным, ВВП сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие ВВП снизился ориентировочно на 6,5%. Предъявлять претензии за это правительству сложно – большинство мировых экономик показывают похожие результаты.

Сейчас в правительстве и Нацбанке говорят, что дно кризиса пройдено и худшее в экономике уже позади. Посмотрим… Как говорится, продолжение следует.

Уровень ВВП по отношению к 1990 году: 60,1%

Цены: +2,4%