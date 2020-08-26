ВР повысила минимальную зарплату с 1 сентября

Документ На внеочередном заседании за документ проголосовали 295 народных депутатов, перед этим за основу закон поддержали 325 нардепов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

«Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть — мы увеличим до 6,5 тысяч гривень», — заявил президент.

Отметим, что в ВРУ также были зарегистрированы альтернативные законопроекты: 3963-1 Натальи Королевской (предусматривает повышение «минималки» до 7500 грн с 1 сентября 2020 года) и 3963-2 Юлии Тимошенко (предусматривает «минималку» с 1 сентября 2020 в 5000 грн, с 1 января 2021 г. — 6000 грн., с 1 июля 2021 г. — 6500 грн, также предусматривается, что в течение действия карантина ФОПы платят налоги исходя из размера МЗП, установленного на 1 января 2020 года).

В Минфине уже заявили, что благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Как мы уже рассказывали, минимальная зарплата в Украине будет меняться следующим образом:

- с 1 сентября 2020 года — увеличится до 5000 грн в месяц (в данный момент — 4723 грн);

в месяц (в данный момент — 4723 грн); - с 1 января 2021 года — до 6000 грн ;

; - с 1 июля 2021 года — до 6500 грн ;

; - в 2022 году — до 6700 грн ;

; - в 2023 году — до 7176 грн.

В данный момент для украинских предпринимателей на упрощенной системе налогообложения 1-3 групп ЕСВ определяется как 22% от текущей минимальной зарплаты (теоретически данную ставку могут увеличить). Соответственно, с 2021 по 2023 год ЕСВ будет расти следующим образом: