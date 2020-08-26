НБУ планирует узаконить работу коллекторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию их работы в Украине.

Об этом шла речь на встрече с представителями небанковского финансового сектора, передает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в НБУ, в настоящее время в украинском законодательстве существует определенная неурегулированность правил коллекторской работы.

Кроме того, Нацбанк за месяц получил 535 обращений граждан, касающихся действий коллекторских компаний. По итогам их рассмотрения были установлены случаи грубого нарушения действиями коллекторов требований законодательства.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, сейчас готовится законопроект, который урегулирует деятельность коллекторских компаний.

"В этом проекте закона для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником. Мы также планируем разработать кодекс этического поведения для небанковских финансовых учреждений и будем приветствовать к его разработке участников рынка. В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний", — отметила она.

В НБУ уточнили, что появление Реестра коллекторских компаний станет одной из ключевых запланированных изменений для рынка. В нем будут систематизированы перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из Реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с этим учреждением.

Кроме того, владельцам и руководителям такой компании могут запретить заниматься коллекторской деятельностью в течение 1 года.

Исключение из Реестра является одной из запланированных мер воздействия НБУ в ответ на незаконные коллекторские действия, к которым регулятор может прибегнуть в случае, если участник рынка не реагирует на письменные требования и штрафные санкции за нарушение требований законодательства при взаимодействии с должником.

Нацбанк также установит дополнительные требования по этическому поведению по отношению к должнику для кредиторов, в том числе, в части контроля действий привлеченных коллекторских компаний и рекомендации по устранению нарушений. Также будут описаны подходы к взаимодействию коллекторских компаний с должниками.

Напомним, в ноябре прошлого года комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании рассмотрел проект закона №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

В августе Национальное агентство по предупреждению коррупции провело антикоррупционную экспертизу законопроекта №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". В ходе экспертизы эксперты НАПК выявили ряд рисков, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений