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Новости
Экономика и Финансы
27 августа 20, 20:04
Кабмин повысил зарплаты бюджетникам: сколько будут получать
гривны,Зарплата
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С 1 сентября 2020 должностной оклад работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 2 102 грн до 2 225 грн

Кабинет министров Украины в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5 000 грн повысил должностной оклад (тарифную ставку) и работников бюджетной сферы. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее постановление приняли на заседании правительства 26 августа.

С 1 сентября 2020 должностной оклад (тарифная ставка) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 2 102 грн до 2 225 грн, что в соотношении к размеру минимальной заработной платы 5 000 грн будет составлять 44,5%.

Поскольку размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, вырастут ставки заработной платы бюджетников по всем тарифным разрядам ЕТС:

1 тарифного разряда - 2 225 грн; 2 тарифного разряда - 2 425 грн; 3 тарифного разряда - 2 626 грн; 4 тарифного разряда - 2 826 грн; 5 тарифного разряда - 3 026 грн; 6 тарифного разряда - 3 226 грн; 7 тарифного разряда - 3 427 грн; 8 тарифного разряда - 3 649 грн; 9 тарифного разряда - 3 849 грн; 10 тарифного разряда - 4 050 грн и т. д.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский пообещал, что минимальную зарплату в Украине будут увеличивать трижды в год.
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