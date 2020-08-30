Кабмин повысил зарплаты бюджетникам: сколько будут получать

Кабинет министров Украины в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5 000 грн повысил должностной оклад (тарифную ставку) и работников бюджетной сферы. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее постановление приняли на заседании правительства 26 августа.

С 1 сентября 2020 должностной оклад (тарифная ставка) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 2 102 грн до 2 225 грн, что в соотношении к размеру минимальной заработной платы 5 000 грн будет составлять 44,5%.

Поскольку размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, вырастут ставки заработной платы бюджетников по всем тарифным разрядам ЕТС:

Ранее сообщалось, что президент Зеленский пообещал, что минимальную зарплату в Украине будут увеличивать трижды в год.