Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.09
USD
27.60
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
1 сентября 20, 15:59
ПриватБанк начал оформление социальных карт "Пакет малыша"
малыш
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За компенсацией родители имеют право обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка

1 сентября ПриватБанк начал во всех своих отделениях оформление специальных социальных карт "Пакет малыша", которые позволят родителям новорожденных получить монетизированный "пакет малыша".

Как сообщает пресс-служба финучреждения, теперь каждая семья, которая имеет новорожденного ребенка и не получила натуральную помощь "пакет малыша", имеет право на денежную компенсацию от государства в размере 5 тысяч грн в форме зачисления на специальную социальную карту ПриватБанка (карточку со специальным режимом использования).

После начисления выплат родители могут использовать предназначенную денежную компенсацию в безналичной форме на приобретение товаров для ребенка.

Такие покупки можно осуществить в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор (списки будут размещены на сайтах Минсоцполитики и ПриватБанка).

Читайте также: Какие изменения ждут украинцев в сентябре

За компенсацией родители имеют право обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка.

Напомним, на днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает отмену монетизации "Пакета малыша" ("бэби-бокса"), выдаваемого при рождении ребенка.

30 мая 2018 года Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка "бэби-боксов" ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось.

"Бэби-боксы" должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое, необходимое для ухода за ребенком.
Delo
Ещё по теме:
В Киеве в 2016 году снизилась рождаемость
Москва, выгораживая Асада, продолжает лгать
Ожидаем от Ирана официальных извинений и выплат компенсаций
Украине передадут черные ящики и обломки самолета МАУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей