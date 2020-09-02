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Новости
Экономика и Финансы
2 сентября 20, 10:18
Какую работу и зарплату предлагали в Украине в августе?
Зарплата в конве
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Лидерами по числу опубликованных вакансий стали оптовая и розничная торговля, производство, транспорт и логистика.

Активность на украинском рынке труда в последний летний месяц проанализировал ресурс по поиску работы Jooble. Согласно данным ресурса, в августе количество предложений по работе снизилось на 4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Некоторые изменения произошли и в структуре спроса и предложения. Наибольшее число вакансий в августе было сосредоточено в Киеве, Харькове и Днепре, меньше всего – в Сумах, Луцке и Кривом Роге. Лидерами по количеству опубликованных вакансий в разрезе отраслей стали оптовая и розничная торговля, производство, транспорт и логистика.

В розничной и оптовой торговле наиболее востребованными работниками в августе стали продавцы-консультанты (в разных городах им предлагали от 5 тыс. до 25 тыс. грн), менеджеры по продажам (5-50 тыс. грн) и кассиры (4-12 тыс. грн).

На работу в сфере производства чаще всего украинские работодатели искали упаковщиков, предлагая им зарплату от 7 тыс. грн, грузчиков (от 4 тыс. грн), разнорабочих (от 6 тыс. грн).

Транспорт и логистика больше всего нуждалась в автомеханиках (от 7 тыс. грн), водителях такси (от 15 тыс. грн), экспедиторах (от 4 тыс. грн).

Что касается спроса на работу среди самых соискателей, то в августе их интересовала работа преимущественно экспедиторами, диспетчерами на дому, администраторами, операторами колл-центров и упаковщиками. Больше всего поисковых запросов на сайте Jooble было зафиксировано в Киеве, Ивано-Франковске и Львове. 
kp.ua
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