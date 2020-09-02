ПриватБанк открыл оформление карточек "Пакет малыша"

1 сентября ПриватБанк открыл во всех своих отделениях оформление специальных социальных карт "Пакет малыша", которые позволят родителям новорожденных получить монетизированный "пакет малыша" - помощь от государства к рождению ребенка.





Теперь каждая семья, которая имеет новорожденного ребенка и не получила еще «пакет малыша», имеет право на денежную компенсацию от государства в размере 5000 гривен в форме зачисления на специальную социальную карту ПриватБанка (карту со специальным режимом использования).





После начисления выплат, родители могут использовать денежную компенсацию в безналичной форме на приобретение товаров для ребенка. Такие покупки можно сделать в торговых предприятиях, заключивших с Минсоцполитики публичный договор (списки будут размещены на сайтах Минсоцполитики и ПриватБанка).





За компенсацией родители имеют право обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка.





Напомним, правительство приняло решение с 1 сентября монетизировать одноразовую натуральную помощь, которую до сих пор родители новорожденных получали как «пакет малыша».









Прес-секретар ПриватБанку