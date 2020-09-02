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Экономика и Финансы
2 сентября 20, 13:52
ПриватБанк открыл оформление карточек "Пакет малыша"
ПриватБанк
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ПриватБанк открыл оформление карточек "Пакет малыша" для получения помощи от государства к рождению ребенка
1 сентября ПриватБанк открыл во всех своих отделениях оформление специальных социальных карт "Пакет малыша", которые позволят родителям новорожденных получить монетизированный "пакет малыша" - помощь от государства к рождению ребенка.

Теперь каждая семья, которая имеет новорожденного ребенка и не получила еще «пакет малыша», имеет право на денежную компенсацию от государства в размере 5000 гривен в форме зачисления на специальную социальную карту ПриватБанка (карту со специальным режимом использования).

После начисления выплат, родители могут использовать денежную компенсацию в безналичной форме на приобретение товаров для ребенка. Такие покупки можно сделать в торговых предприятиях, заключивших с Минсоцполитики публичный договор (списки будут размещены на сайтах Минсоцполитики и ПриватБанка).

За компенсацией родители имеют право обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка.

Напомним, правительство приняло решение с 1 сентября монетизировать одноразовую натуральную помощь, которую до сих пор родители новорожденных получали как «пакет малыша».


Прес-секретар ПриватБанку
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