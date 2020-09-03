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Экономика и Финансы
2 сентября 20, 20:00
Монеты номиналом 25 копеек выведут из обращения
платежи,наличная валюта,монета,гривна,активы
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Начиная с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.

"С 1 октября этого года 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.

Это означает, что с 1 октября ими нельзя будет рассчитываться за товары или услуги.

Однако, эти монеты можно будет сдавать в банки и обменивать на выходные банкноты и монеты еще в течение трех лет", - сказал Шабан.

По его словам, с 1 октября Нацбанк будет изымать из обращения банкноты старых номиналов, тех образцов, которые печатались до 2003 года.

Таких банкнот в обращении менее 2%.

Также из обращения активно будут выводиться бумажные гривни номиналом одна и две, а также монеты номиналом 1 гривня желтого цвета, которые чеканилась до 2018 года.

Ранее, Министерство финансов 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов.
telegraf.com.ua
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