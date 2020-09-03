Суд разрешил списание средств с "Приватбанка" Суркисам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует текст определения суда, размещенный министром юстиции Денисом Малюськой в Facebook в четверг.

"(Госисполнитель. - Ред.) принимает меры по принудительному исполнению решения, предусмотренные ст. 10 Закона Украины "Об исполнительном производстве"... путем в том числе, но не исключая, выставления платежного требования о принудительном списании средств и (или) вынесения постановления об аресте имущества должника", - говорится в тексте постановления суда.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний Суркисов составляет $347,334 млн.

Ранее адвокат Приватбанка Андрей Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.