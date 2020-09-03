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Экономика и Финансы
3 сентября 20, 12:08
Суд разрешил списание средств с "Приватбанка" Суркисам
приватбанк
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Печерский районный суд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества государственного "Приватбанка" в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов определенную судом сумму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует текст определения суда, размещенный министром юстиции Денисом Малюськой в Facebook в четверг.

"(Госисполнитель. - Ред.) принимает меры по принудительному исполнению решения, предусмотренные ст. 10 Закона Украины "Об исполнительном производстве"... путем в том числе, но не исключая, выставления платежного требования о принудительном списании средств и (или) вынесения постановления об аресте имущества должника", - говорится в тексте постановления суда.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний Суркисов составляет $347,334 млн.

Ранее адвокат Приватбанка Андрей Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.
censor.net.ua
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