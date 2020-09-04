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Новости
Экономика и Финансы
4 сентября 20, 07:52
Вопреки санкциям Медведчук продает нефтепродукты в США.ВИДЕО
Медведчук
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Семья председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука через швейцарскую фирму-посредник продает американской корпорации ExxonMobil прямогонный бензин.
Семья председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука через швейцарскую фирму-посредник продает американской корпорации ExxonMobil прямогонный бензин. При этом Медведчук с 2014 года находится под санкциями США и не может иметь в этой стране даже банковский счет.

Речь об этом идет в расследовании журналистов проекта "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Прямогонный бензин, который потом продают США, производит "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростове. Большая часть этого завода принадлежит жене Медведчука Оксане Марченко.

По данным международной таможенной базы ImportGenius, в 2020 году продукцию "Новошахтинского завода нефтепродуктов" как минимум 6 раз получила компания ExxonMobil Sales and Supply LLC. Только с января по май был поставлен бензин стоимостью как минимум 150 млн долларов, утверждают журналисты.

Танкеры с прямогонным бензином прибывают в США из нейтральных вод Черного моря, находящихся за Керченским проливом.

ExxonMobil покупает нефтепродукты не напрямую у завода Медведчука-Марченко, а через швейцарскую компанию NewCoal Trading. Ранее российские журналисты-расследователи писали, что эта компания связана с семьей депутата Госдумы России от "Единой России" Глебом Хором.

Виктор Медведчук отказался комментировать вопрос бизнеса журналистам "Схем".

Корпорация ExxonMobil ответила так: "Мы не комментируем заявления третьих сторон, предположения или слухи. ExxonMobil продолжает придерживаться всех применяемых санкций".

Виктор Медведчук находится под действием американских санкций с 2014 года. Он не может иметь счет в банке США или американскую кредитную карту, а его финансовые интересы на Западе заморожены.

В 2019 году завод Медведчука-Марченко, по данным российского государственного информационного ресурса финансовой отчетности, получил рекордную прибыль по сравнению с несколькими предыдущими годами - 3,6 миллиарда рублей.
censor.net.ua
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