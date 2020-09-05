Каким будет курс доллара в 2021 году?

В бюджете на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен. Об этом 4 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Украина 24.

В Кабмине не видят причин для резкого изменения курса доллара до конца 2021 года. Ожидается, что курс до конца года будет на уровне 27-28 гривен за доллар.

Глава правительства также надеется, что в следующем году с курсом доллара также будет все хорошо.

- Есть уже макропрогноз: там заложен рост ВВП на уровне 4.6-4.7%, порядка 6% дефицит госбюджета, курс валют закладывается на уровне 29 гривен, - сказал Шмыгаль, отметив, что этот прогноз даже оптимистичнее чем тот, который имеем в этом году.

В 2021 году Украина может опередить своих соседей и показать "взрывной рост", считает премьер. Глава правительства озвучил отрасли, которые позволят Украине активнее развиваться. Это производство вакцины от COVID-19, технологические инновации и выпуск продуктов питания. Украина планирует восстановить и свой фондовый рынок.

- Мы видим, что за время карантина спрос на продукты не снизился. К нам обращались иностранные партнеры, которые просили зарезервировать для них часть урожая зерновых и кукурузы, - рассказал Денис Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр анонсировал, что в государственном бюджете на следующий год заложено 159 млрд гривен на увеличение заработной платы. При этом часть из них вернется в бюджет в виде налогов.

- Увеличение минимальной заработной платы - это давление и на бюджет, и на бизнес. Поднятие до 5 тысяч - это фактически повышение до прожиточного минимума и плюс это моральный барьер. В следующем году у нас заложено 159 млрд гривен. Часть вернется в государственный бюджет в виде налогов, часть оживит экономику тем, что на эти деньги украинцы покупают украинские товары, - сказал Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что экономика Украины уже начала восстанавливаться после рецессии, связанной с эпидемией коронавируса.