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Экономика и Финансы
5 сентября 20, 09:49
Какой будет цена на газ в октябре?
коммунальные
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Уже с этого месяца цена на газ для населения начнет повышаться, и этот процесс продолжится также и зимой, заявил премьер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цена на газ для населения в Украине в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. Однако после окончания отопительного сезона газ вновь подешевеет. Об этом в пятницу, 4 сентября, он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Если взять последние пять лет, то цена в августе была 3700 грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4200 грн за тысячу кубов, то есть это 4 грн 20 коп. за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - спрогнозировал Шмыгаль.

Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно, все должен отрегулировать рынок, отметил Шмыгаль.

"Однако после зимнего повышения цены последует весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - подчеркнул премьер. 

Напомним, глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев ранее заявил, что в сентябре цены на газ резко выросли в связи с рыночной тенденцией. 
Korrespondent
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