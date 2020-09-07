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Новости
Экономика и Финансы
7 сентября 20, 15:45
Минцифры представило новый классификатор IT-специальностей
IT-специальность
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о начале работы над новым классификатором профессий для IT и диджитал-маркетинга.

Существующий в данный момент в Украине классификатор из прошлого века не содержит многих современных профессий, поэтому пользоваться им довольно затруднительно. В результате работодатели при официальном оформлении сотрудников вынуждены подбирать под «айтишников» и специалистов по диджитал-маркетингу устаревшие названия должностей.

Именно поэтому недавно по инициативе Минэкономразвития началось реформирование классификатора профессий. На базе Национального агентства квалификаций была образована рабочая группа для разработки нового актуального классификатора профессий. В группу входят специалисты из разных министерств и ведомств, в том числе из Минцифры.

Уже сейчас при поддержке представителей индустрии подготовлен перечень профессий в IT и диджитал-маркетинге, который соответствует требованиям европейского классификатора ISCO-08, но с учетом украинской специфики. В данный момент в перечень включены 76 профессий:

В минцифры отметили, что перечень еще дорабатывается и предлагает заинтересованным особам (IT-специалистам, кадровикам, рукооводителям) присылать свои предложения для включения в новый классификатор.

Ознакомиться с актуальной версией классификатора профессий можно по следующей ссылке.
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ITC.ua
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